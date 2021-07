Questa Ferrari 488 Pista distrutta vale un occhio della testa: come mai?

La Ferrari 488 Pista rappresenta uno dei migliori modelli mai sviluppati dal Cavallino Rampante e, nonostante all'atto pratico incarni l'aggiornamento di una supercar in produzione dal 2015, ha ancora molto da dire.

Forse questa affermazione vale in misura leggermente minore per un esemplare di 488 Pista che di recente è rimasto vittima in grosso incidente. Le immagini riportate in fondo alla pagina immortalano infatti la gravità delle sue condizioni attuali, ma a quanto pare molti facoltosi automobilisti le assegnano ancora un valore altissimo.

Copart ha messo all'asta l'esemplare alcuni giorni fa senza sapere con esattezza le cifre raggiungibili. Nuovo valeva 492.025 dollari grazie ad un certo livello di personalizzazione e di optional aggiuntivi, poiché la versione basilare negli Stati Uniti partiva da 330.000 dollari circa. Adesso si è capito che neanche gli incidenti sono in grado di intaccarne la preziosità: nel momento in cui scriviamo le offerte per l'asta sono arrivate a sfiorare i 250.000 dollari.



Secondo il listino il bolide è ancora capace di mettersi in modo e di viaggiare normalmente, ma è chiaro che le riparazioni debbano comunque essere numerose ed estensive. L'immagine più impressionante concerne quella che riprende la 488 Pista dalla parte posteriore sinistra, dove è difficile non constatare un vero e proprio disastro: le sospensioni della ruota potrebbero essere collassate, il passaruota ha totalmente perso la propria forma originale, il faro è quasi inesistente, il paraurti spezzato a metà, il diffusore completamente inservibile e i collegamenti elettronici quasi sicuramente da rifare. Al momento non abbiamo un report dettagliato sulle componenti danneggiate, ma non escludiamo ulteriori ripercussioni anche sul sistema di scarico e sul lato inferiore della fiancata.



Con un grande lavoro di recupero magari il mostriciattolo dal V8 twin-turbo da 3,9 litri e 720 cavalli di potenza potrebbe tornare a ruggire con un tempo, e da parte ce lo auguriamo con tutto il cuore. A proposito di brand automobilistici italiani e di Italia nello sport ci teniamo a chiudere la notizia rimandandovi alle celebrazioni di Ferrari, di Fiat, di Alfa Romeo e di altri produttori per la vittoria della nostra Nazionale di calcio, che ieri sera ha battuto a Wembley la nazionale inglese in occasione della finale di UEFA EURO 2020.