Ferrari 488 Pista si distrugge contro guardrail in Polonia, le foto fanno impressione

Mentre il pubblico continua ad assistere al leak di immagini del SUV/Crossover Ferrari Purosangue, i fan del Cavallino Rampante soffrono alla visione di una Ferrari 488 Pista scontratasi contro un guardrail in Polonia. L’incidente è stato immortalato in alcune fotografie dai vigili del fuoco della zona, e che foto!

Il post pubblicato su Facebook venerdì scorso mostra chiaramente il triste destino della vettura rosso fiammante prodotta a Maranello. A causa di condizioni di guida tutt’altro che ideali, la Ferrari 488 Pista in edizione limitata si è schiantata contro un guardrail finendoci anche schiacciata sotto, dopo una presunta perdita di controllo lungo un tratto di autostrada completamente rettilineo.

Fortunatamente il conducente sta bene e non ha riportato ferite, ma è chiaro che la causa sia stata il meteo: la strada era bagnata, le temperature prossime allo zero e la pioggia continuava a cadere incessantemente. Insomma, non proprio il massimo per guidare anche a velocità sostenuta. Ciò che è altrettanto chiaro è il triste destino che spetterà alla Ferrari 488 Pista: l’impatto ha causato una rottura completa del parabrezza, il crollo del tetto e l’apertura del coperchio del motore, mentre il retro è schiacciato sotto il guardrail. Una visione affatto piacevole per gli amanti delle supercar emiliane.

Lo scorso gennaio, invece è stata fotografata una Ferrari Enzo distrutta in un incidente.