Ferrari 488 Pista: un cliente ha realizzato un esemplare spettacolare

Sono passati oramai dieci anni da quando Ferrari ha avviato il suo programma Tailor Made, il quale consente ai propri clienti di personalizzare le supercar del brand in un modo eccezionale, sia per quanto concerne la carrozzeria e gli elementi esterni, sia per quanto riguarda l'abitacolo.

Le immagini che troverete andando in fondo alla pagina rappresentato proprio un esempio di quello che è possibile ottenere affidandosi a Tailor Made, e a nostro parere siamo davanti a scelte ed abbinamenti assolutamente niente male.

Mentre sulla carrozzeria di una buona parte dei bolidi Ferrari in circolazione troneggiano le tonalità di rosso, la 488 Pista che vi mostriamo oggi vira su un peculiare grigio con un tocco di verde. A contrastarlo ci pensa una fascia centrale in rosso la quale attraversa la macchina in tutta la sua lunghezza e corre di fianco ad una piccola striscia in bianco partendo dalla punta della coda, avvolgendo il tetto, caratterizzando il cofano e scendendo fino allo splitter frontale.

Dato che stiamo parlando di una Ferrari 488 Pista, la fibra di carbonio non poteva assolutamente mancare, e si esalta specialmente quando ci si avvicina al suolo: splitter anteriore, minigonne, diffusore e griglia abbondano del sesto elemento della tavola periodica.

La prima cosa che un osservatore nota nell'aprire la portiera è sicuramente la scelta estetica inerente i sedili. Questi ultimi, sportivi ed avvolgenti, vanno in qualche modo a riprendere il design della carrozzeria, con una fascia centrale in rosso e bianco la quale va a tagliare in due il verde. Purtroppo non abbiamo ulteriori scatti da mostrare, e difatti ci sarebbe piaciuto dare un'occhiata anche al cruscotto e al volante.

In chiusura possiamo però rimandarvi ad un ulteriore risultato del programma Tailor Made Ferrari: un altro proprietario di Ferrari 488 Pista ha deciso di attenersi al classico rosso, ma i tocchi particolari in bianco e lo stile dei sedili sono sono niente male. In ultimo invece, passando dai ritocchi estetici a quelli tecnici, non possiamo non consigliarvi di dare uno sguardo al recente lavoro di Novitec su una Ferrari F8 Tributo: la casa di tuning tedesca ha trasformato il modello in un vero e proprio razzo su ruote.