Una Ferrari 488 GTB è uscita completamente distrutta da un ribaltamento

Ribaltare la propria vettura non è mai un evento felice. Anche se si esce totalmente illesi dall'incidente, il conto da pagare potrebbe essere salatissimo. Figuriamoci poi se la propria vettura è una supercar del calibro di una Ferrari 488 GTB, la quale vale più di 250.000 euro.

A quanto pare nel Regno Unito un esemplare del bolide del Cavallino Rampante è andato completamente distrutto in seguito ad uno scontro stradale piuttosto serio. Nel momento nel quale scriviamo non si hanno dettagli particolareggiati sulla dinamica, ma sappiamo che è avvenuto domenica scorsa, 28 giugno, nella contea inglese del Derbyshire.

La polizia locale ha fatto sapere di aver soccorso la vettura ribaltata lungo il Woodhead Pass, affermando che il proprietario per sua sfortuna abbia avuto un "viaggio costoso". Questa terminologia è stata utilizzata perché, durante il fine settimana, quel tratto di strada è percorso da tantissime persone intente a godersi qualche giorno di relax presso High Peak.

Come potete vedere dall'immagine in fondo alla pagina, composta di un collage di quattro scatti, l'incidente deve essere avvenuto ad alta velocità, ma purtroppo per adesso non sappiamo nulla circa le condizioni del malcapitato conducente della 488 GTB.

