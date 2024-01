Una Ferrari 488 GTB distrutta a Madrid: il conducente guidava ubriaco

Giusto ieri 23 gennaio 2024 abbiamo riportato la notizia che Madrid ospiterà il GP di Spagna di Formula 1 dal 2026, ora invece ci tocca parlare di una Ferrari 488 GTB distrutta, sempre nella capitale spagnola.

L’incidente è avvenuto alle 3 di notte di martedì 23 gennaio 2024, come riportato da El Mundo. Una Ferrari 488 GTB di colore giallo si è schiantata contro un albero all’altezza del numero 89 del Paseo de La Castellana, a Madrid per l’appunto, in una zona che si trova tra il Santiago Bernabéu e il Nuevos Ministerios. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della Polizia Municipale e le ambulanze, utili a soccorrere i due occupanti della vettura. Proprio secondo la Polizia locale, il conducente della sportiva italiana da 670 CV è risultato positivo al test dell’etilometro, si era insomma messo alla guida della supercar completamente ubriaco - dettaglio che dal punto di vista legale lo mette parecchio nei guai.

Fortunatamente l’incidente non ha coinvolto altri automobilisti o pedoni, la vettura però è stata praticamente sfasciata. Nuova, la Ferrari 488 GTB può costare più di 250.000 euro, soprattutto se imbottita di optional, motivo per cui rimettere a posto questo modello incidentato non sarà semplice. Il frontale appare completamente distrutto, inoltre diverse parti dell’auto sono “schizzate” sull’asfalto a diversi metri di distanza dal luogo dell’impatto. Addirittura la ruota anteriore è saltata dalla sua sede sul lato del conducente, possiamo dunque immaginare un conto parecchio salato per rimettere in sesto la sportiva - sempre che sia possibile ripararla, c’è il rischio che la sua prossima meta sia un demolitore... Fortunatamente gli occupanti non si sono feriti in modo grave, anche grazie al regolare scoppio degli airbag, ma alla Ferrari non è andata così bene...

A proposito del cavallino rampante, oggi Ferrari svelerà un nuovo e misterioso prodotto che potrebbe avere a che fare con il mare. Stay tuned, come si suol dire...