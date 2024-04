Ferrari 458 con targa tedesca in sosta vietata a Como: 'Senza alcuna regola...'

Nuovo episodio di sosta selvaggia e vietata con protagonista una supercar. Dopo la Lamborghini di Vicenza, con tanto di “sbeffeggio” ai vigili, questa volta tocca ad una splendida Ferrari essere protagonista di una trasgressione in quel di Como.

La vettura in questione è di preciso una 458 di colore nero, che è stata catturata da una residente di Como e poi segnalata alla redazione di Comozero, portale online che segue da vicino i fatti del lariano. Ebbene, il protagonista di questo episodio non è ben chiaro se sia un italiano o uno straniero, fatto sta che la targa della 458 era tedesca, e tenendo conto dei molteplici turisti provenienti dalla Germania in quel di Como non è da escludere che si sia trattato appunto di un guidatore teutonico.

La splendida città sul lago è considerata estremamente caotica, come del resto la maggior parte delle città italiane, e per i residenti ovviamente rappresenta un problema, visto che molte vetture circolanti, soprattutto nel weekend, sono di “forestieri” che si recano sul lago per ammirare la meraviglia del paesaggio.

“Ciao! Una splendida Ferrari (targa tedesca, che purtroppo non so oscurare) in via Paolo Carcano. Bellamente parcheggiata senza alcuna regola… Evviva!”, questa la segnalazione giunta a Comozero (proprietari anche della foto pubblicata qui sopra) che segnala anche il luogo dove è avvenuto l'avvistamento, precisamente in via Paolo Carcano, in centro storico, fra piazza Volta e piazza Mazzini.

Si tratta di una zona che soltanto poco più di un mese fa, lo scorso 8 marzo, era già stata teatro di un fatto simile: una Mercedes aveva parcheggiato davanti a casa, impedendo l'uscita ai padroni dell'abitazione.

“Non è accanimento – scrive la redazione - non è ricerca scientifica dell’abuso ma solo documentazione quotidiana e sistematica dei lettori-residenti preda di un sistematico utilizzo della città come fosse un parco giochi, senza rispetto alcuno, senza alcuna attenzione da parte del turista che arriva e pensa di comprare tutto, di prendere tutto, pure il diritto alla sosta abusiva”, invitando quindi i lettori a segnalare eventuali altri situazioni di questo tipo.

Di recente Como era salita alla ribalta della cronaca anche per un altro episodio particolare, un uomo multato per guida in stato di ebbrezza, ma che era a piedi: venne fermato prima di salire in auto e la sua storia fece il giro del web.

MOTUL 5100 4T 10W40 1 litro di olio motore è uno dei più venduti oggi su