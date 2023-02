Ferrari 458 Speciale col cambio manuale: il sogno realizzato da un tuner americano

La Ferrari 458 Speciale è un modello del cavallino rampante che rimarrà per sempre nei cuori degli appassionati del marchio e non, perché è stato il canto del cigno del motore V8 aspirato di Maranello, anche se non era perfetta, o meglio, le mancava soltanto una cosa: il cambio manuale. Un preparatore americano ha realizzato il sogno.

E a pensarci fa sorridere: gli automobilisti americani sono spesso etichettati come guidatori in grado di pilotare soltanto auto con cambio automatico, e invece è proprio un’azienda americana ad aver creato un cambio manuale a regola d’arte per quell’oggetto del desiderio chiamato Ferrari 458 Speciale.

Modificata, questo il nome del tuner, si è posto l’obiettivo di creare esperienze di guida viscerali - ormai dimenticate - all’interno di veicoli moderni, e questa 458 Speciale unica è la punta di diamante di questo pensiero (pensate che esiste anche una Ferrari 458 Speciale corazzata). Modificata ha ricostruito la trasmissione dotando l’auto di un cambio manuale a 6 rapporti con meccanismo ad H in bella vista, come le Ferrari dei bei tempi che furono (la storia della Ferrari F40, gioiello firmato Nicola Materazzi).

E la costruzione è di altissimo livello, al punto da sembrare un equipaggiamento di serie uscito direttamente dallo stabilimento Ferrari, finemente rivestito in Alcantara nera con cuciture rosse, e con la leva che culmina con una sfera metallica vecchia scuola.

Modificata non ha fatto sapere se questa modifica verrà resa pubblica o meno, ma intanto ha pubblicato un video dove è possibile apprezzare il cambio in azione, sicuramente meno performante rispetto alla velocissima trasmissione di serie, ma indubbiamente più viscerale nella sua meccanicità.