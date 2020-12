La Ferrari 458 Speciale adesso è corazzata, provate a scalfirla

Sarà capitato di sicuro a qualche facoltoso automobilista di guardare le vetture presenti nel proprio garage privato e di immaginarle vulnerabili a un eventuale danno o peggio, a un furto. AddArmor in questo caso ha la soluzione giusta al momento giusto.

E' chiaro che gli enormi veicoli militari in questo senso sono troppo lenti e ben poco eccitanti, ma AddArmor ha corazzato alla grande una rapidissima Ferrari 458 Speciale. A uno sguardo superficiale sembrerebbe un esemplare assolutamente normale, ma un realtà sono state impiegate numerosi situazioni per incrementarne la resistenza: magari una grossa mitragliatrice riuscirebbe comunque a penetrare l'abitacolo, ma per una normale pistola è praticamente impossibile.

La corazza non concerne soltanto l'utilizzo di un normale acciaio all'interno delle portiere, poiché per queste ultime AddArmor ha impiegato un materiale speciale 10 volte più resistente e molto più leggero dell'acciaio balistico. La "armatura" pesa appena 70 chilogrammi, ma l'aggiunta è stata controbilanciata grazie all'enorme quantità di fibra di carbonio e a un sistema di scarico in materiale leggerissimo, che tra l'altro incrementa l'ammontare di cavalli di ben 40 unità. Nel complesso la Ferrari 458 Speciale di AddArmor pesa solo 30 chili in più di quella standard e garantisce un'accelerazione quasi invariata.

E' ovvio che la stragrande maggioranza dei clienti classici della casa automobilistica di Maranello non implementerà mai e poi mai soluzioni simili, ma non pochi automobilisti potrebbero lasciarsi vincere dal timore verso i furti d'auto e, soprattutto quando si guida una vettura da centinaia di migliaia di euro, ciò è più che legittimo. Difatti AddArmor ha pensato anche ad una protezione tramite pacchetto Anti-Intrusion, che può oltretutto essere smontato riportando la supercar alle sue condizioni originali Quest'ultimo, da solo, costa circa 25.000 euro.

Nel frattempo il Cavallino Rampante sta attraversando un periodo di trasformazione importantissimo. Mentre ha di recente inserito la sua SF90 Stradale tra le hypercar omologate più veloci al mondo, il CEO del brand Louis Camilleri ha abbandonato a sorpresa la barca lasciando il ruolo di amministratore delegato, per il momento, a John Elkann.