Questa Ferrari 458 è la miglior Ford Cougar che possiate acquistare: è una replica

Nel mondo esistono migliaia di kitcar e repliche più o meno riuscite, di recente vi abbiamo infatti mostrato una Lamborghini Reventon a base Honda Civic di dubbio gusto, oggi invece tocca a una Ford Cougar diventare una Ferrari 458.

Prima di gridare alla blasfemia, ascoltate che tipo di motore vi è installato a bordo vettura, così che possiamo urlare ancor più forte: sotto il cofano frontale abbiamo l'originale motore Ford V6 2.5 litri 24 valvole, che al di là di ciò che potrebbe sembrare è in grado di offrire appena 170 CV/126 kW, pochini per una Ferrari.

Questa però è la potenza ufficiale della Cougar, il proprietario di questa replica non ha dichiarato la potenza effettiva, nella descrizione dell'annuncio (e sì, perché l'auto è in vendita) si è limitato a scrivere: "Ha un impianto di scarico custom, mentre il motore è stato elaborato per erogare la sua massima potenza possibile, motivi per cui il sound dell'auto non passa inosservato".

Un proprietario estremamente fiero della sua creazione, che effettivamente all'esterno ha un sacco di elementi riconducibili alla casa di Maranello e potrebbe ingannare i meno attenti ("Preparatevi a essere fotografati e avvicinati dal pubblico", ha scritto l'utente che ha messo in vendita la vettura). Ma quanti soldi sono necessari per portarsi a casa questa replica? Su eBay l'auto si può avere a 34.950 sterline, il che sarebbe pari a 41.550 euro, con tanto di guida a destra.