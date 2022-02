Questa Ferrari 458 Italia è perfetta ed è in vendita: un'idea regalo per San Valentino

San Valentino si avvicina e non sapete ancora quale regalo comprare? Ecco un’idea regalo perfetta per voi, non per la dolce metà, perché alla fine bisogna amare e coccolare prima di tutto noi stessi. Quindi, chi ha le possibilità economiche, può portarsi a casa questo magnifico esemplare di Ferrari 458 Italia.

Sul portale Bring A Trailer avrete ancora un giorno di tempo per portarvi a casa questa 458 Italia in tinta Giallo Modena, ultimo modello Ferrari a montare un V8 aspirato. Inoltre la sua linea è ancora oggi attuale nonostante siano passati 13 anni dal suo debutto, e il suo cuore è ancora una fonte di ispirazione per altre case costruttrici, come ha ammesso Chevrolet, sviluppando la nuova Corvette Z06 ispirandosi alla 458 Italia.

L’esemplare in questione è però più giovane: è stato immatricolato nel 2010, è in condizioni pari al nuovo, e fino ad oggi ha percorso soltanto 17.000 km. Sfoggia un set di cerchi a cinque razze da 20 pollici che calzano pneumatici Michelin Pilot Super Sport in misura 235/35 e 295/35 rispettivamente per anteriore e posteriore, e dietro alle ruote si nascondono pinze dei freni in tinta gialla in accordo con la carrozzeria. All’anteriore è possibile rialzare l’assetto per evitare di strusciare il muso da tutte le parti quando si utilizza in città, mentre al posteriore è dotata di camera per il parcheggio.

Sotto al cofano si nasconde, in posizione centrale, il 4.5 litri V8 del cavallino rampante, capace di 570 CV e 540 Nm di coppia, che può urlare fino ai 9000 giri/min. La potenza viene scaricata sulle sole ruote posteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione con i paddle sul volante, e si avvale anche di un differenziale elettronico.

Come detto in apertura, mancano 24 ore al termine dell’asta, e l’offerta attuale supera appena i 150.000 euro. Non è un regalo a buon mercato, ma si sa, meritiamo il meglio.

Se un prezzo a sei cifre è un po’ troppo esagerato, allora potreste ripiegare su una monoposto di Formula 1, come la McLaren F1 Team 2022 di Lego Technic.