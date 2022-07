Una Ferrari 458 Italia confiscata diventa l'auto della polizia in Repubblica Ceca

Le auto che finiscono nelle mani della polizia possono andare incontro a diversi destini. Talvolta finiscono all’asta, mentre nei peggiori dei casi vengono completamente distrutte, come successo alla BMW M3 Touring costruita con pezzi rubati. Ad altre vetture invece viene concessa una seconda possibilità, diventando auto delle forze dell’ordine.

Pochi giorni fa abbiamo visto una Chevrolet Corvette C7 entrare in servizio in una contea della Florida, mentre questa volta ci spostiamo in Repubblica Ceca. Il dipartimento aveva confiscato una Ferrari 458 Italia, e invece di mandarla al macello ha pensato bene di riutilizzarla per scopi più alti.

La supercar italiana è quindi entrata a far parte delle auto a disposizione del Dipartimento di Sorveglianza Speciale della Repubblica Ceca, e verrà utilizzata “contro i conducenti più aggressivi sulle autostrade ceche, quando inseguono veicoli rubati o durante la sorveglianza nei luoghi di eventi di tuning segnalati”. Prima di entrare in servizio però, l’auto ha ricevuto alcune attenzioni e modifiche per un totale di 14.000 euro, così da renderla pronta alla sua nuova mansione.

In realtà l’auto ha richiesto anche ulteriori 5.400 euro di lavoro per rimetterla in condizione di circolare, visto che rimase ferma per più di 10 anni: si tratta comunque di un affare tenendo conto che ha soltanto 2.000 km all’attivo. Le modifiche all’auto comprendono una nuova verniciatura grigia con elementi fluorescenti azzurri e gialli, un sistema di videocamere, radio, lampeggianti e un display per le comunicazioni, mentre nel baule c’è posto per una pistola autovelox.