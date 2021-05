Su una Ferrari 458 a 81 anni: il regalo sognato tutta una vita

Esistono passioni che non conoscono età, ed è proprio questo il motivo per cui i nipoti di una signora di Bassano del Grappa hanno pensato di regalarle un giro a bordo di una Ferrari 458 a 81 anni.

È la storia di Fernanda Fontana, un’ex ristoratrice con una passione innata per i motori. Per anni ha sognato di poter fare un giro a bordo di una vettura del cavallino rampante, i nipoti così hanno pensato di farle “il regalo della vita” per il compleanno numero 81. Messa in circolo la voce, diffusa soprattutto dal Giornale di Vicenza, un ferrarista si è sentito in dovere di mettere a disposizione la sua potente vettura acquistata a Maranello per permettere alla signora di fare un giro al ritorno dai festeggiamenti.

Del tutto ignara la signora Fernanda fino al momento della partenza: “Non sapevo nulla di questo regalo, era tutta una vita che sognavo di fare un giro su una Ferrari. Se penso al rombo del motore ho la pelle d’oca ancora adesso. È stato di certo il regalo più bello della mia vita”. Ricordiamo che la Ferrari 458 monta un motore V8 da 570 CV, in grado di raggiungere una velocità massima di 320 km/h. A proposito del cavallino rampante, sapete quanto costa una Ferrari?