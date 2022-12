La Ferrari 365 P Berlinetta Speciale di Gianni Agnelli in mostra a Torino: è unica

È ricomparsa nelle scorse ore la mitica Ferrari 365 P Berlinetta Speciale: la splendida vettura che fu di Gianni Agnelli si è mostrata in tutto il suo splendore presso il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, in occasione di un evento organizzato da Kidston.

Il bolide di Gianni Agnelli, la cui Panda 4x4 è andata di recente all'asta, resterà esposto fino al 18 febbraio del 2023 assieme a una sorta di mini-rassegna con tanto di splendide foto in bianco e nero originali dell'epoca, un'occasione unica e rara per osservare da vicino una delle auto più eleganti mai realizzate da Ferrari, stile e design in perfetta simbiosi con l'ex numero uno di Fiat. La 365 P Berlinetta Speciale venne acquistata da Gianni Agnelli nel 1966, non è stata la prima Rossa in suo possesso ma è quella che comparve nel suo garage nell'anno in cui ereditò la casa automobilistica italiana torinese da Vittorio Valletta.

“Agnelli amava alla follia le Ferrari e la sua scelta di una fuoriserie con il posto di guida al centro era motivata da una ragione ben precisa – le parole dette ad AlVolante dal designer Leonardo Fioravanti - una volta, guidando a tutta velocità proprio una delle sue Ferrari, uscì di strada e si schiantò contro una roccia. Nell’impatto si ruppe la gamba sinistra, che non tornò mai più quella di prima e rimase rigida. Guidare auto sportive, per lui, divenne scomodo, ma siccome non voleva rinunciare a questo piacere chiese alla Pininfarina di fare quello che, all’epoca, si chiamava studio di abitabilità. Così studiammo un sistema con un fila di tre sedili sfalsati: quello di sinistra, ruotando, gli consentiva di allungare la gamba offesa senza doverla piegare e accomodarsi senza sforzo al posto di guida”.

Un'auto davvero unica la 365 P Berlinetta di Agnelli, come ad esempio fu la mitica Ferrari FX del Sultano del Brunei. A conferma dell'esclusività della fuoriserie dell'Avvocato anche il fatto che la stessa avesse un cambio semiautomatico derivante da Porsche, che non necessitava dell'utilizzo della frizione: Gianni Agnelli non avrebbe usato la gamba acciaccata ma la soluzione si rivelò un po' scomoda dal punto di vista meccanico in quanto nata per gestire auto di potenza decisamente inferiori. “Tramite alcune sue conoscenze in Germania – ha svelato ancora Fioravanti - si fece costruire anche uno speciale tetto in vetro con protezione solare, in modo che nell’abitacolo entrasse la luce, ma non il calore”.

A scoprire l'automobile di inestimabile valore fu Simon Kidston, proprietario dell'omonima società svizzera d’intermediazione nella compravendita di automobili d’alta collezione. Kidston rimase folgorato dalla bellezza della Ferrari 365 P Berlinetta Speciale tre posti fin da quando aveva 19 anni, poi 30 anni dopo decise di acquistarla negli Stati Uniti, dove nel frattempo la fuoriserie era finita: “Ci sono voluti quattro anni e i migliori professionisti italiani in circolazione per farla tornare al suo antico splendore. Li ringrazio di cuore: hanno riportato in vita la macchina che più di ogni altra rappresenta l’icona Gianni Agnelli nel mondo”.