Questa Ferrari 360 da rally nasconde più di un segreto sotto la carrozzeria

Guardate con attenzione la Ferrari protagonista del video in pagina. È chiaramente una versione adattata per il rally, potrebbe essere una sorta di Ferrari 360 GT, una 360 Challenge, una Modena custom, oppure nulla di tutto questo.

I ragazzi di Road and Track hanno infatti scoperto, dopo una divertente investigazione, che della Ferrari 360 Modena c’è solo “l’involucro” in questo modello da rally. Sotto il cofano infatti non ruggisce in alcun modo il classico V8 da 3.6 litri presente sulle Ferrari F355 e successive. Al contrario si può trovare una coppia di motori Suzuki presi in prestito dal mondo delle due ruote, da 400 CV totali.

L’assurda vettura (i propulsori da motocicletta non ve li aspettavate, dite la verità) è stata creata dal team spagnolo Ya-Car, che ha pensato il progetto per avere trazione su entrambi gli assi - al contrario della vera Ferrari 360 che ha solo trazione posteriore. Un autentico veicolo Frankenstein creato appositamente per affrontare strade da rally di tutti i tipi, un campo in cui effettivamente una normale Ferrari 360 Modena o una Challenge Stradale in versione stock sarebbero un tantino sprecate. Diciamo che i ragazzi di Ya-Car hanno lavorato per far assomigliare il mezzo più a una 360 GT/GTC, creando di fatto un mostruoso veicolo da sterrato e fango.