Questa Ferrari 360 Modena costa meno di una Twingo: tutta colpa della muffa

C'è una Ferrari 360 Modena che potreste fare vostra ad un prezzo irrisorio, a meno di una Twingo. La sportiva di Maranello, entrata in produzione dal 1999, è stata uno dei modelli più venduti di sempre della Rossa, e nel contempo uno dei più iconici, ma quello messo all'asta di recente ha bisogno di un profondo lifting.

Per acquistarla bastano solamente 11mila euro, meno del prezzo al nuovo della Renault Twingo di recente guidata da Piqué per schernire Shakira. Ma come mai questo maxi sconto? Vi starete giustamente domandando, e la risposta è semplice: la Ferrari 360 Modena in questione è piena di muffa. La casa d'aste statunitense IAA ha quindi deciso di venderla a circa 12mila dollari, al cambio appunto 11mila euro, ma chi la compra potrebbe fare un vero affare tenendo conto che il suo valore potenziale si aggira fra gli 80 e i 100mila dollari.

Oltre alla muffa la Rossa di Maranello presenta un sacco di ruggine, di conseguenza per tornare ad avere lo splendore di un tempo deve passare dalle preziosi mane di un carrozziere. Non è ben chiaro come la Ferrari 360 Modena sia potuta finire in questo stato, ma non è da escludere che la stessa sia stata abbandonata dal suo vecchio proprietario, fatto sta che la sportiva presenta diversi danni, come ad esempio il cofano anteriore che è sganciato, gli stemmi del Cavallino Rampante che sono spariti, e i dischi a freno e altre parti meccaniche intaccate pesantemente dalla ruggine.

Gli interni sono ancora peggio, visto che tutte le parti in pelle, a cominciare dai sedili, sono stati ricoperti dalla muffa, chiaro indizio di come la stessa vettura sia rimasta a lungo in un ambiente molto umido, magari esposta direttamente alle intemperie. Ad accompagnare la vendita all'asta della 360 Modena troviamo un "Certificato di distruzione" secondo cui il costo stimato per riparare la stessa è pari o superiore al 90% del valore attuale dell'auto, di conseguenza stiamo parlando di una cifra pari a 70mila euro circa.

Chi la compra potrebbe quindi decidere di utilizzarla per eventuali pezzi di ricambio, o magari un meccanico appassionato che decida di investire un po' di cash, sistemando da solo nel weekend l'ex splendida rossa. Ovviamente la 360 Modena non è la prima fuoriserie di Maranello che troviamo malridotta in vendita: recentemente vi avevamo mostrato le foto di una 488 spider vittima dell'uragano Ian all'asta in forte sconto.