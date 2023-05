Ferrari 360 Challenge Stradale distrutta contro un pick-up: il video dall'Australia

Ancora non ci siamo ripresi dal clamoroso incidente che ha devastato le due Ferrari che correvano clandestinamente in quel di Ancona, e oggi ci troviamo nuovamente di fronte ad un incidente che ha coinvolto la bella e rara Ferrari 360 Challenge Stradale di un collezionista australiano.

Il video dell’accaduto è stato registrato da una telecamera di sicurezza posta per le strade di Melbourne, e ci mostra appunto la sportiva del cavallino che ad un tratto, perde l’aderenza al posteriore e sbanda finendo dritta contro un enorme pick-up in coda nella corsia opposta. La violenza dell’impatto è stata tale da far volare il 4x4 facendolo poi atterrare sulla vettura che seguiva.

Fortunatamente nessuno si è fatto male, e dopo una ventina di secondi il conducente della Ferrari è uscito dall’auto per contemplare il danno arrecato alla sua amata. L’auto infatti appartiene ad un noto collezionista di auto e moto che curava questa 360 Challenge Stradale da circa dieci anni, ma adesso dovrà mettere mano al portafoglio per riportarla all’originalità, ammesso che si riesca nell’impresa dal momento che i pezzi di ricambio sono pressoché introvabili (però esiste una Ferrari 360 Modena che costa meno di una Twingo a causa della muffa).

Ricordiamo che la 360 Challenge Stradale era l’edizione più pregiata e sportiva della 360 Modena che aveva una potenza più elevata, portata a quota 420 CV, e un peso ridotto di circa 120 kg grazie all’utilizzo di materiali nobili. Oggi ha un valore che oscilla tra i 250 e i 400 mila euro a seconda dello stato in cui si trova la vettura, che di fatto è una vera e propria icona dei primi anni 2000.