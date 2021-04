Ferrari 348 si schianta contro un cancello: il video nuoce gravemente alla salute

Il conducente di una Ferrari 348 ha appena intuito cosa significa usare in modo troppo allegro il pedale destro di una supercar, e da parte nostra supponiamo che gli appassionati del brand di Maranello non siano molto contenti di quanto accaduto.

Come potete notare voi stessi dal video in alto, il proprietario della vettura del Cavallino Rampante ha provato, un attimo dopo aver approcciato un incrocio a bassa velocità, ad accelerare a tutto gas per ripartire a razzo facendo divertire i suoi amici intenti a registrare la scena.

Purtroppo nulla è andato per il verso giusto, l'individuo è andato in forte sovrasterzo e, provando a correggere la traiettoria, è quasi andato in testacoda finendo per schiantarsi contro una parete metallica a bordo della strada. La clip è stata pubblicata su Reddit alcuni giorni fa ed è subito diventata virale, ma a quanto pare si tratta di un episodio verificatosi in Belgio nel 2015.

Dal nostro canto ci piacerebbe conoscere l'entità del danno che la Ferrari 348 ha subito, ma per il momento i dettagli nel merito sono scarsissimi. Il video infatti non mostra la parte anteriore della macchina e, dato che è stato registrato parecchi anni fa, è possibile non vi sia materiale esplicativo. Comunque stiano le cose, una Ferrari 348 di certo non si colloca tra le vetture più economiche da riparare, e per questo motivo crediamo che il suo proprietario abbia imparato una bella lezione.

