Ferrari 330 P4: ecco il fantastico modellino in scala di Amalgam

Per molti anni una compagnia di Bristol, Amalgam Collection, ha prodotto modellini in scala 1:18 assolutamente degni di entrare a far parte della collezione di giocattoli di chiunque. Stavolta però è probabile che la società manifatturiera britannica si sia superata con la strepitosa Ferrari 330 P4 Le Mans del 1967 visibile in fondo alla pagina.

Se l'anno vi sembra familiare, è perché si tratta di uno dei quattro nei quali Ford ha ampiamente dominato la storica 24 Ore di Le Mans con la velocissima GT40. Il brand americano si è da allora inserito nell'immaginario di ogni appassionato di motori, e questo ha senza alcun dubbio portato all'ottimo film che risponde al nome di Le Mans '66 - La grande sfida, che ha avuto come protagonisti Matt Demon e Christian Bale.

L'Ovale Blu si è portato a casa i trionfi nella gara d'endurance, ma non bisogna affatto dimenticarsi di Ferrari e delle sue 330 P4, di certo non meno iconiche. Il modellino di Amalgam le rappresenta in una scala 1:18 tramite 100 esemplari in edizione limitata, meticolosamente dettagliati dagli artisti del team. I lavori si sono basati da scannerizzazioni tridimensionali digitali dell'unico modello di 330 P4 rimasto, e troviamo una cura maniacale per finiture come macchie d'olio, graffi e sbavature presenti davvero sulla vettura reale nel momento in cui attraversò la linea del traguardo, l'11 giugno del 1967 poco dopo le 16:00 ora locale.

E' chiaro che cotanta abilità e abnegazione non potrebbe mai risultare economica, e infatti ogni modellino richiede una cifra di circa 1.120 euro per il pre-ordine. Tralasciando la macchinina, gli acquirenti riceveranno una stampa in Glicée del bolide mentre è intento ad attraversare il traguardo e una scatola nera protettiva di grande pregio. Non mancheranno ovviamente una base nera in carilico con una copertura contro la polvere e infine un libricino contenente il certificato di autenticità con ogni informazione storica sulla macchina in questione.

A proposito di modelli in scala vogliamo passare a dei prodotti molto meno rari, ma certamente più accessibili. Il primo che vogliamo assolutamente mostrarvi è il meraviglioso kit LEGO Technic della Ferrari 488 GTE: 1.677 mattoncini per una lunghezza di 48 centimetri. In chiusura non possiamo non menzionare la spettacolare versione in scala della Lamborghini Sian: anche in questo caso in LEGO si sono superati con un modellino di 60 centimetri composto da ben T.