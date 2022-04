Una Ferrari 328 GTS rimessa a nuovo dopo essere rimasta per 6 anni in una stalla

Può capitare di mettere da parte una vettura, magari poiché non utilizzata o per altri motivi, e dimenticarla per diversi anni. Questo è il caso di una Ferrari 328 GTS, la storica macchina sportiva del Cavallino Rampante del 1985 che era rimasta per parecchi anni all'interno di una stalla.

La storia della Ferrari è ricca di auto che hanno fatto la storia dell'automobilismo, in parte merito anche del genio di Enzo Ferrari. Tra i gioielli della Casa di Maranello, inoltre, non manca la Ferrari 328 GTS del 1985, un pezzo d'arte con un motore V8 e quattro valvole per cilindro in grado di sprigionare 270 CV ed una velocità massima di 263 Km/h.

I ragazzi di AMMO, un canale YouTube da 2 milioni di iscritti, sono riusciti ad entrare in possesso di uno di questi modelli che era rimasto incustodito e per ben 6 anni rinchiuso in una stalla. Il tempo ha ovviamente compromesso la macchina che è stata ritrovata in uno stato di conservazione disastroso: muffa negli interni, vernice rovinata, ruote e pneumatici malridotti e tanto altro ancora. La squadra ha iniziato così un difficile lavoro di pulizia, impresa che hanno ovviamente ripreso e che voi potete apprezzare a dovere nel filmato allegato in cima alla pagina.

Il risultato finale, tuttavia, è stato quello di una Ferrari 328 GTS completamente rimessa a lucido e così nuovamente in grado di sprigionare tutta la bellezza estetica di una delle macchine sportive più affascinanti del Cavallino Rampante.