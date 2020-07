Questa Ferrari 308 ha un motore elettrico Tesla e 500 CV di potenza

La notizia che state per leggere, e il video che state per vedere, di sicuro farà storcere il naso agli automobilisti più tradizionalisti, per non parlare degli appassionati del cavallino rampante: qualcuno ha trasformato una Ferrari 308 in un'auto elettrica.

Avete letto bene, è stata ribattezzata Ferrari 308E e probabilmente non sarebbe piaciuta al mitico Enzo Ferrari, così come recita la foto cover d'anteprima del video - realizzato da Number27 e pubblicato su YouTube. La Ferrari 308 originale, costruita dal 1975 fino al 1985 in poco più di 12.000 unità, montava un motore V8 da 255 CV, questa speciale edizione elettrica invece monta un propulsore elettrico di fattura Tesla, in grado di erogare la bellezza di 500 CV - dunque con una potenza quasi raddoppiata rispetto al modello standard a benzina.

Ovviamente per farla funzionare chi l'ha creata ha aggiunto anche una batteria da 45 kWh, inoltre - pur mantenendo pressoché invariati gli interni classici - accanto alla leva del cambio è stato montato un particolare display capace di mostrare la carica residua della batteria e il suo voltaggio. Insomma, un lavoro realizzato davvero a regola d'arte, secondo il creatore però Enzo Ferrari si sta probabilmente rivoltando nella tomba... Vorreste una Ferrari 308 con motore Tesla?