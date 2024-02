Ferrari 296 Speciale A, questo il nome di una delle quattro Rosse in uscita nel 2025?

Nel corso del 2024 usciranno due nuove Ferrari, a cominciare dall'erede della 812 con il motore V12 e che sarà simile alla Daytona. In arrivo anche la nuova hypercar che andrà a sostituire la LaFerrari, mentre nel 2025 spazio ad un inedito progetto che potrebbe andare a rimpolpare la famiglia della 296.

Secondo i colleghi di Carbuzz quest'ultima potrebbe chiamarsi 296 Speciale A, un nome che sarebbe emerso dalla domanda di registrazione di un marchio presentata martedì scorso presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, e che andrebbe ad indicare la sostituta della 296 GTS.

Si tratta del secondo nome simile che sarebbe stato registrato dal Cavallino Rampante dopo 296 Mugello, di conseguenza è probabile che si faccia riferimento alle due versioni della prossima supersportiva con il V6, una Berlinetta e una Spider.

Secondo Carbuzz, in ogni caso, dovrebbe trattarsi di una 296 con delle modifiche estetiche ma anche delle possibili novità sotto il cofano, visto che dalle parti di Maranello è stato avvistato un muletto appartenente proprio a questo ipotetico modello.

Il Cavallino Rampante ha anche registrato i nomi Milano e Montecarlo, e non è da escludere che quest'ultimo possa essere proprio il nome dell'erede della Ferrari 812 Superfast, mentre il primo (che però verrà utilizzato da Alfa Romeo per il B-SUV in arrivo ad aprile), potrebbe essere affidato alla supercar che sostituirà la Roma, ma che uscirà solo entro il 2030.

Carbuzz si dice comunque convinto che la 296 riceverà un trattamento speciale, quasi 'hardcore', molto probabilmente con degli aggiornamenti dal punto di vista tecnologico, magari con qualche novità stilistica, e più cavalli nel motore.

Tra l'altro la “A” di Speciale A potrebbe significare Aperta, quindi un modello drop top, con la capote che si potrà “staccare”. La cosa certa è che il 2024 sarà un anno ricchissimo per Ferrari, iniziato con risultati finanziari (relativi al 2023) a dir poco da record e con la prospettiva di un 2025 in cui verrà introdotta sul mercato la prima Ferrari elettrica della storia.