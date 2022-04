La Ferrari 296 si scopre con la versione GTS: la spider ibrida da 830 CV

Ferrari ci aveva suggerito che oggi sarebbe stato un giorno speciale, e così è stato. E infatti da poche ore la casa del cavallino rampante ha tolto i veli dalla 296 GTS, la versione aperta della berlinetta Ferrari a motore centrale-posteriore. La 296 spider mantiene le caratteristiche della sorella chiusa, ma col vento tra i capelli.

Sono giorni di fuoco per il modello in questione, dopo aver visto in azione la 296 GT3 pronta a fare il suo debutto nelle competizioni nel 2023, adesso è arrivato il momento di conoscere la 296 GTS, dove la S indica proprio la sua natura a cielo aperto, con un nuovo tetto retrattile che si può aprire, o chiudere, in circa 14 secondi, anche mentre l’auto è in movimento, purché mantenga una velocità al di sotto dei 45 km/h. Il tettuccio si compone di soli due elementi dal peso particolarmente contenuto, costruiti in maniera tale da mantenere anche la copertura del cofano in vetro che lascia in bella vista il propulsore.

A proposito di powertrain, questo rimane lo stesso che equipaggia la 296 GTB, parliamo quindi del V6 biturbo da 2.9 litri e 663 CV a cui si affianca un motore elettrico che sfrutta il know-how derivato dalla Formula 1, così da erogare una potenza totale di 830 CV. L’unità elettrica viene alimentata da una batteria da 7,45 kWh che permette di percorrere fino a 25 km in modalità solo elettrica.

Tutta questa potenza si può poi adattare alle varie situazioni grazie all’iconico Manettino, che offre quattro modalità di guida: eDrive, Hybrid, Performance e Qualify, con la prima che utilizza solo il motore elettrico, la seconda che possiamo definite standard, la terza che mantiene il motore termico sempre acceso e pronto alle massime prestazioni, e l’ultima votata alla prestazione pura da parte di entrambi i propulsori.

L’aerodinamica rimane di prim’ordine anche su questa versione spider, con un’ala posteriore che si solleva in maniera automatica e genera 360 kg di carico a 250 km/h, mentre lo splitter sul frontale lavora assieme alle pinte freno “Aero”, che fecero il loro debutto sulla Ferrari SF90 Stradale. Ricordiamo inoltre che l’impianto frenante non ha il canonico comando idraulico, ma si affida alla tecnologia brake-by-wire, che utilizza una centralina per gestire l’intensità della frenata.

Infine, per i clienti più smaliziati e intenzionati a portare la 296 GTS tra i cordoli di un circuito, è disponibile il pacchetto Assetto Fiorano, che migliora ulteriormente l’handling della vettura grazie ad un alleggerimento della vettura e ad un’aerodinamica ancor più efficiente, che adotta splitter in fibra di carbonio aggiuntivi, che incrementano ancor più la downforce. A questo si aggiungono nuovi ammortizzatori Multimatic derivati dalle corse e l’eventuale adozione di pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R.