Questa Ferrari 296 GTS in scala 1:8 firmata Amalgam collection costa più di un'utilitaria

Una Ferrari 296 GTS in scala 1:8: ecco un'autentica opera d'arte dettagliata e meticolosa, realizzata con grande precisione e attenzione ai dettagli. Per la realizzazione sono stati utilizzati i progetti della vettura reale e i materiali originali.

Non stiamo parlando di semplice diletto, come nel caso dei modellini di carta di Toyota. La realizzazione di questi esemplari ha richiesto oltre 3.000 ore di lavoro per la progettaizone e ulteriori 300 ore per costruire ciascuna delle 199 unità. Ogni modello è realizzato con migliaia di parti finemente progettate, compresi i componenti metallici lavorati a CNC, per garantire un livello di dettaglio e precisione elevato.

Questa cura maniacale è uno dei fattori che contribuisce a rendere questa replica della Ferrari 296 GTS un oggetto di lusso e un pezzo da collezione molto ambito dai collezionisti e dagli appassionati di auto di tutto il mondo.

Dopo aver completato il prototipo, Amalgam ha inviato il risultato finale alla Ferrari per un'ispezione dettagliata. Gli ingegneri e i progettisti dell'azienda di Maranello hanno svolto un ruolo essenziale nel controllare ogni millimetro del modello per garantire la massima accuratezza e fedeltà alla rappresentazione dell'auto reale.

Questo livello di controllo qualitativo e precisione certifica che la replica della Ferrari 296 GTS di Amalgam Collection sia un pezzo d'arte esclusivo e fedele alla vettura reale. Il prezzo di questa autentica meraviglia è altrettanto esclusivo: si parla di circa 16.000 dollari per il modello base (poco più di 14.000 euro), mentre se si vuole scegliere il colore della vernice esterna, degli interni e delle ruote, la cifra lievita a quasi 21.000 dollari (circa 19.000 euro), ovvero, grossomodo, lo stesso costo degli accessori della versione originale. Se invece volete andare al risparmio, è stata realizzato un modello della Ferrari F1-75 al prezzo di soli 9.250 euro.