La Ferrari 296 GTS ripresa a Maranello: ecco la nuova cabrio del cavallino

Il 2022 sarà un anno chiave per Ferrari, che finalmente svelerà al mondo il suo atteso Purosangue, un SUV/Crossover che mira a mettere i bastoni fra le ruote a Urus, ormai l'auto più venduta di Lamborghini. Tuttavia dovremmo vedere anche la nuova 296 GTS, avvistata ora a Maranello.

Fotografata dallo youtuber Varryx, la Ferrari 296 GTS sta circolando attorno alla quartier generale di Maranello con un'evidente livrea camouflage, segno che ancora il design finale è lontano. Grazie al video pubblicato dallo youtuber possiamo però avere un'idea di come più o meno sarà la vettura. A differenza della Ferrari 296 GTB abbiamo la terza luce di stop riposizionata sul tetto, inoltre il vetro posteriore risulta parecchio più piccolo, del resto il retro è stato sicuramente ridisegnato per ospitare il tetto rigido una volta aperto.

Rispetto alla coupé infatti la GTS promette un tettuccio apribile elettricamente, che probabilmente aggiungerà qualche chilogrammo; se pensiamo alla 812 GTS, questa pesa 75 kg in più rispetto alla 812 coupé, nulla però di particolarmente trascendentale. A livello tecnico la cabrio dovrebbe offrire 610 kW/818 CV di potenza con 740 Nm di coppia. Lo scatto 0-100 km/h dovrebbe essere possibile in appena 2,9 secondi, lo 0-200 in 7,3 secondi per una velocità massima di 330 km/h.



Nonostante tutta questa potenza, qualcuno ha già modificato la 296 GTB, creando la spettacolare Ferrari 296 GTB Squalo.