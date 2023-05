Ferrari 296 GTB più veloce della SF90 Stradale? Una drag race da incorniciare

L’ultima volta abbiamo visto una Ferrari SF90 Stradale alle prese con un Nissan Patrol da 3.000 CV, ma quest’oggi torniamo con i piedi per terra, perché il team di carwow ha deciso di scoprire chi è la più veloce tra le due sorelle ibride del cavallino rampante, ovvero la Ferrari SF90 Stradale e la 296 GTB.

Siamo certi che la maggior parte di voi avrà avuto il nostro stesso pensiero: la SF90 Stradale è la punta di diamante della gamma e vincerà a mani basse, dopotutto è più potente e ha la trazione integrale. Ebbene, dopo aver visto questa sfida - ancora una volta rivelatasi non banale - dobbiamo ammettere che adesso non ne siamo più così sicuri.

Per la cronaca, ricordiamo che la Ferrari SF90 Stradale monta un motore V8 da 4.0 litri affiancato da tre motori elettrici, che assieme le regalano una potenza massima di 1.000 CV e 800 Nm di coppia, scaricati sapientemente a terra grazie alla trazione integrale. La bilancia segna un peso di 1.570 kg.

Al suo fianco c’è la Ferrari 296 GTB che adotta invece un motore V6 da 3.0 litri accoppiato ad un motore elettrico che assieme erogano 830 CV e 740 Nm di coppia, scaricati a terra sulle sole ruote posteriori. Numeri inferiori alla sorella, ma non nel peso, con la 296 GTB che ferma l’ago della bilancia su 1.470 kg, ovvero 100 kg in meno della SF90.

Nello scatto con partenza da fermo non c’è storia, la trazione extra della Stradale riesce a farle guadagnare quel vantaggio iniziale che la rendono poi imprendibile, ma fin da subito ci si accorge che la GTB ha una spinta poderosa nonostante la scheda tecnica la dia per spacciata (non a caso Lamborghini ha studiato da vicino una Ferrari 296 GTB per carpirne i segreti). E infatti nella sfida con partenza lanciata la 296 GTB tira fuori le unghie e non ha affatto paura della sorellona da 1.000 CV. Il risultato lascia a bocca aperta, guardate per credere.