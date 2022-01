Ferrari 296 GTB Squalo: l'ibrida di Maranello eroga ora 900 CV di potenza

Se pensate che un motore V6 ibrido di produzione Ferrari possa essere troppo lento per le vostre esigenze, beh c'è qualcuno in grado di pomparlo all'estremo. Pensiamo a DMC che ha appena creato una Ferrari 296 GTB Squalo.

La Ferrari 296 GTB è l'ultima arrivata a Maranello (debutta la nuova Ferrari 296 GTB), presentata lo scorso mese di giugno 2021. Un'auto dalle linee aggressive che promette 830 CV di potenza e 740 Nm di coppia grazie al suo motore V6 ibrido turbocompresso da 2.9 litri. Un propulsore che da solo eroga 663 CV a 8.000 giri, che in combo con l'unità elettrica raggiunge poi l'output che vi abbiamo anticipato sopra. Per qualcuno però tutta questa potenza potrebbe non essere abbastanza.

Per rendere la vettura ancora più performance, DMC ha aggiunto circa 70 CV di potenza, portando l'output generale a 900 CV/663 kW. Per sopportare la potenza extra, la 296 GTB Squalo di DMC vanta anche un nuovo Aero Package, uno spoiler posteriore, un nuovo diffusore posteriore, un piccolo spoiler anteriore e minigonne laterali.

Se già la 296 GTB standard costa parecchio, poco più di 260.000 euro, questa Squalo di DMC è ancora più costosa e per nulla "democratica", il preparatore ha però intenzione di lanciare un NFT della vettura digitale, alla portata di molti più portafogli - a meno che le quotazioni non schizzino alle stelle. Mentre aspettiamo l'arrivo di questo NFT, godiamoci il sound della Ferrari 296 GTB originale.