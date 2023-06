La Ferrari 296 GTB spacca il Nürburgring: è l'auto del Cavallino più veloce di sempre

Il possedere sei cilindri sotto il cofano e le dimensioni relativamente compatte hanno spesso portato la 296 GT ad essere soprannominata “baby Ferrari”. La berlinetta made in Maranello, tuttavia, è capace di prestazioni mozzafiato, derivate dal suo sistema ibrido in grado di sprigionare ben 830 CV.

La rivista tedesca Sport Auto ha deciso di mettere alla prova la Ferrari 296 GTB sul circuito più impegnativo al mondo, il Nürburgring Nordschleife. Il pilota Christian Gebhardt ha fatto danzare la 296 GTB tra le 154 curve del tracciato, ottenendo un tempo finale di 6:58,7 minuti. Questo segna un risultato storico per Ferrari, essendo la prima vettura di Maranello ad abbattere il muro dei 7 minuti al Nordschleife. Sport Auto e Gebhardt avevano sfiorato questo risultato nel maggio 2019, quando portarono al limite la Ferrari 488 Pista, fermandosi ad un tempo di 7:00,03 minuti.

La Ferrari 296 GTB usata nel test era equipaggiata con il pacchetto Assetto Fiorano, che include specifici ammortizzatori Multimatic e una serie di dettagli che limano il peso di 30 chilogrammi, come l’utilizzo del lunotto posteriore in Lexan. Per massimizzare le prestazioni sono stati scelti pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2R K2, sviluppati appositamente per la 296 dall’azienda francese e venduti come optional. Questi pneumatici, pur essendo pensati principalmente per l’uso in pista, sono regolarmente omologati per la strada.

Le sorelle 296 GTB e 296 GTS, l'elegante versione targa, sono state sviluppate in simbiosi con la sorella da competizione Ferrari 296 GT3, vincitrice della 24 Ore del Nürburgring 2023. La gamma 296 rappresenta un nuovo capitolo nella storia di Ferrari, con risultati esaltanti sia su pista che su strada.