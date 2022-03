La Ferrari 296 GTB ha "soltanto" un V6, ma va fortissimo: che accelerazione!

Difficile che la Ferrari 296 GTB possa far storcere il naso a chi l’osserva, ma i puristi potrebbero far fatica a digerire l’adozione di un motore V6 al posto dei leggendari V8 e V12 del cavallino, perdipiù unito ad un’unità elettrica. Ma mettendo da parte i pregiudizi, scopriamo che la Ferrari 296 GTB è un cavallo di razza.

Il team di Motorsport Magazine ha avuto il privilegio di mettersi alla guida di un esemplare dell’ultima ibrida Ferrari, nata dopo l’altra plug-in hybrid SF90 da 1.000 CV e ha documentato le incredibili prestazioni che offre. La 296 GTB è meno potente ma ciò non significa che sia meno veloce.

Il suo V6 turbo da 3.0 litri suona che è una meraviglia fino agli 8.500 giri/min, e gli 830 CV di cui dispone riescono a lanciarla a velocità folli nel giro di pochi secondi, con un’accelerazione che sembra senza fine. La casa di Maranello dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi, mentre i 200 km/h si toccano dopo 7,3 secondi, e il filmato di Motorsport Magazine sembra darle ragione.

E se la versione standard spinge così, non osiamo immaginare quasi potrebbero essere le prestazioni offerte dalla Ferrari 296 GTB Squalo messa a punto dal preparatore DMC, che ha fatto salire la potenza fino ai 900 CV.

Peccato che la sportiva del cavallino sia un mezzo destinato soltanto a pochi eletti, con il suo prezzo di listino che parte da 260.000 euro, ma se vi accontentate di un modello in scala, Amalgam propone una Ferrari 296 GTB in scala 1:8 dettagliatissima per poco più di 10.000 euro.