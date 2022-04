La nuova Ferrari 296 GTB GT3 scende in pista a Fiorano per i primi test

A parte i prototipi da F1 e da Endurance, le vetture GT3 sono la massima espressione dell’automobilismo da corsa che per certi versi acquistano ancor più fascino perché derivano dalle vetture di serie, seppur con notevoli modifiche tecniche. Finora, la casa del cavallino aveva schierato la 488 GTB, ma dal prossimo anno correrà la Ferrari 296 GTB.

A distanza di un mese dalla pubblicazione dei primi bozzetti della Ferrari 296 GTB GT3, l’erede della 488 è finalmente scesa in pista per svolgere alcuni test preliminari sul circuito di Fiorano con i piloti ufficiali della casa, Alessandro Pier Guidi e Andrea Bertolini, che si sono avvicendati alla guida della supercar di Maranello, che in questa circostanza era vestita con un wrap rosso e nero che aiuta a ingannare la vista di sguardi indiscreti.

A differenza della Ferrari 296 GTB di serie, la versione GT3 non adotta chiaramente la componente ibrida, in compenso ha un’aerodinamica sviluppatissima che le permetterà di rivaleggiare con le sue rivali sulle piste più impegnative e blasonate del mondo.

Stefano Coletta, capo delle Attività Sportive GT di Ferrari, ha dichiarato: “La giornata odierna segna l'occasione in cui le gare GT entrano a far parte del nostro futuro ed è un momento speciale. Abbiamo scelto di fare i primi test a Fiorano perché è casa nostra e per permettere alle persone che hanno lavorato al progetto di condividere un'emozione molto speciale. La vettura ha un intenso programma di test davanti a sé, ma abbiamo già avuto dei buoni riscontri da questa prima sessione”.

Il debutto della Ferrari 296 GTB GT3 è atteso infatti per il 2023 all’interno delle classi GTE del FIA World Endurance Championship, affiancando quindi il programma dedicato alle classe Le Mans Hypercar, che sancirà invece il ritorno di Ferrari nella classe regina delle gare di durata, ma questa sarà un’altra storia.