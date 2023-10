La Ferrari 296 GTB è un fulmine: 'Auto a trazione posteriore più veloce mai testata'

I ragazzi di Car and Driver hanno messo le mani sulla nuova Ferrari 296 GTB e il loro verdetto è stato alquanto chiaro: è la vettura a trazione posteriore più veloce che abbiano mai provato.

Nei test del magazine, la fuoriserie italiana ha percorso lo 0-60 mph (0-96 km/h) in appena 2,4 secondi (lo 0-100 km/h ufficiale è 2,9 secondi), completando il quarto di miglio (i nostri 400 metri) in 9,7 secondi. La 296 GTB, che potete configurare online, è anche dotata di un impianto frenante eccezionale: le sue capacità frenanti sembrano essere le migliori dopo quelle della Corvette C7 ZR1 del 2019. L’italiana frena da 70 miglia orarie a 0 (da 112 km/h a 0) in 39,62 metri, mentre la C7 si ferma in 38,71 metri: sono davvero vicine secondo le prove Car and Driver.

Le prestazioni di accelerazione sono possibili grazie a un sistema ibrido plug-in che prevede un motore termico V6 turbocompresso da 2.9 litri, capace di erogare da solo 663 CV a 8.000 giri/min. Grazie all’ausilio di un’unità elettrica, la potenza totale dell’auto è di 830 CV con 740 Nm di coppia che vi incollano al sedile.

Sul fronte dell’accelerazione la natura ibrida della Ferrari 296 GTB le permette di tenersi indietro (anche se di pochissimi decimi) vetture supersportive come la Lamborghini Huracàn STO che abbiamo provato, la McLaren Artura e la Porsche 718 Cayman GT4 RS.