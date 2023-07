Ferrari 250 LM del 1964 finisce all'asta: potrebbe raggiungere cifre astronomiche

La Ferrari 250 LM è tra le Ferrari più rare e ambite mai costruite. Pensata come erede della 250 GTO, la LM presenta una struttura a motore centrale, in contrasto con il celebre principio di Enzo Ferrari: “non si è mai visto mettere il carro davanti ai buoi”.

Ferrari progettò la 250 LM per competere nella categoria Gran Turismo, tuttavia la FIA non ritenette sufficiente il numero di 32 esemplari costruiti per l’omologazione e, di conseguenza, la LM dovette gareggiare tra i prototipi. Questa Ferrari è stata disegnata da Sergio Scaglietti ed è equipaggiata con un V12 da 3,3 litri capace di erogare 320 CV. Sotheby’s metterà all’asta la ventiduesima 250 LM costruita, realizzata nel 1964 e protagonista dell’edizione 1968 della 24 Ore di Le Mans. L’esemplare, contraddistinto dal telaio numero 6053, è già abituato alla vita mondana: è stato esposto al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach 2022, alle Finali Mondiali Ferrari del 2021 e al Museo Enzo Ferrari di Modena.

Il primo acquirente fu George Drummond, che fece gareggiare la 250 LM in Inghilterra, ottenendo numerose vittorie nei circuiti più prestigiosi, tra cui Brands Hatch e Silverstone. Nel febbraio 1966, Drummond si iscrisse alla 24 Ore di Daytona, insieme ai compagni Innes Ireland e Mike Hailwood, ma fu costretto al ritiro dopo 90 giri. Negli anni successivi, questa 250 LM partecipò a diverse gare e venne infine venduta a Paul Vestey nel maggio 1968, che la iscrisse alla 24 Ore di Le Mans dello stesso anno (evento vinto da Ferrari nel 2023 dopo 58 anni). La splendida Ferrari #19 fu costretta al ritiro a causa di un guasto al cambio, dopo aver dimostrato le sue straordinarie capacità nelle prime ore della gara di resistenza.

L’attuale proprietario ha acquistato la Ferrari 250 LM nel 2018 e l’ha sottoposta ad uno scrupoloso restauro certificato da Ferrari Classiche. La casa di Maranello ha documentato l’intera storia del veicolo e gli interventi di restauro in un imponente libro che finirà nelle mani del futuro acquirente. L’asta si terrà a Monterey, Stati Uniti, dal 16 al 19 agosto 2023. La Ferrari 250 LM è considerata parte della leggendaria “trilogia classica” di Ferrari, insieme alla 250 GTO e alla 250 Testa Rossa. Sotheby’s si aspetta che l’offerta massima raggiunga una cifra tra i 16,2 e i 18 milioni di euro. (Immagini RM Sotheby’s)