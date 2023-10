La Ferrari 250 GTO Serie I all'asta è pronta ad infrangere ogni record di vendita

Una Ferrari 250 GTO del 1962 sarà messa all'asta e si terrà il 13 novembre 2023 tramite RM Sotheby's. Questo promette di essere un evento straordinario, con stime che indicano un valore che potrebbe superare la cifra di 70 milioni di dollari, attualmente il record per una Ferrari più costosa mai venduta in un'asta privata.

La Ferrari 250 GTO è una delle auto sportive più famose e iconiche mai costruite e rappresenta un'opera d'arte dell'ingegneria automobilistica. La sua storia impressionante e il prestigio legato a questa vettura rendono l'asta un evento molto atteso nel mondo dell'automobilismo. L'importante cifra che si prevede raggiungerà indica l'apprezzamento e il valore duraturo di queste auto d'epoca straordinarie.

Questo particolare modello, identificato dal telaio numero 3765, è uno dei soli 34 esemplari mai prodotti. Ciò che lo rende straordinario è il fatto che è l'unico esemplare che ha corso sotto la proprietà diretta della Scuderia Ferrari stessa (sapevate che c'è una LaFerrari in vendita su Ebay?)

Attualmente, il veicolo è di proprietà del collezionista Ferrari Jim Jaeger, che ha acquistato qeusta vettura nel 1985 da un ex ingegnere Ford di nome Fred Leydorf per 500.000 dollari, equivalenti a circa 1,4 milioni di dollari di oggi (1.32 milioni di euro).

Una caratteristica interessante è che l'auto non è completamente originale, poiché il motore V12 da 4,0 litri originale, installato quando l'auto fu assemblata, è stato rimosso nel 1963 e sostituito da un V12 da 3,0 litri.

Inoltre, la trasmissione a quattro velocità è stata sostituita con una a cinque velocità, e questa configurazione è rimasta invariata per decenni, fino a quando Jim Jaeger ha intrapreso un restauro intensivo che ha permesso di reintrodurre il motore da 4,0 litri. Successivamente, è stato nuovamente reintegrato il motore da 3,0 litri. Questo tipo di modifiche non è insolito per le auto sportive da corsa storiche della Ferrari, poiché i motori venivano spesso scambiati per consentire ai telai di competere in diverse classi e eventi. A Goodwood una Ferrari 250 GTO dal valore di 65 milioni ha preso fuoco in pista.