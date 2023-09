Una Ferrari 250 GTO da 65 milioni di euro in fiamme al Goodwood

In un evento a Goodwood Revival nel Regno Unito, che vede un gara cronometrata della durata di mezz'ora, una Ferrari 250 GTO d'epoca è stata colpita da un incendio sotto la carrozzeria, costringendo l'ex pilota di Formula 1 al volante della vettura, Karun Chandhok, a un testacoda che lo ha portato fuori pista.

“A metà strada, stavo solo pensando tra me e me, 'quanto è bello? Sono in una GTO a Goodwood!'. Poi, uscendo da Lavant sul rettilineo quando ho sentito un botto e le ruote posteriori si sono bloccate. Mentre giravo ho visto delle fiamme, quindi sono uscito dalla pista in sicurezza, per ridurre al minimo la fuoriuscita di olio e togliermi di mezzo". Ha dichiarato il pilota a margine dell'evento.

Secondo gli organizzatori dell'evento, l'incendio è da attribuirsi a un problema nel motore. Anche se i proprietari dell'auto non hanno ancora identificato la causa precisa, hanno spiegato che un'anomalia interna ha causato la formazione di un buco nella coppa dell'olio, provocando così una perdita. Questo olio, una volta entrato in contatto con le parti calde del sistema di scarico, è diventato infiammabile, innescando l'incendio.

In genere, quando una supercar impeccabile viene venduta a un prezzo allettante, spesso finisce nella collezione privata di un miliardario. Purtroppo, per quanto sia apprezzabile che un possessore di un veicolo così prezioso non si limiti a tenerlo fermo in garage senza mai farlo sfogare sull'asfalto, il rischio di fare qualche danno si concretizza.

Basti pensare che un modello simile di Ferrari 250 GTO può arrivare, nelle versioni chiaramente più esemplari, a valere anche più di 60 milioni di euro, in quanto l'auto è stata anche classificata come opera d'arte con tanto di diritti d'autore annessi.

Questa Ferrari GTO fu venduta al prezzo di 44 milioni di euro, tutto bene dunque? No. Pare che il precedente proprietario avesse rimosso il cambio. La vicenda finì in tribunale.