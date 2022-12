Ferrari 250 GT Cabriolet serie II Pininfarina all'asta: ecco quanto vale

Una rarissima Ferrari 250 GT Cabriolet serie II Pininfarina del 1962 è stata messa all'asta negli scorsi giorni. Si tratta di un'auto in vendita a 1,2 milioni di dollari (1.1 milioni di euro), un vero affare tenendo conto che il suo valore si aggira sui 6 milioni.

Come tutte le vecchie "Rosse", siamo di fronte a uno splendido esemplare d'auto d'epoca, anche se risulta essere un po' impolverata. Del resto la Ferrari 250 GT Cabriolet serie II disegnata da Pininfarina, autore anche dell'incredibile Battista era stata letteralmente abbandonata, e ora necessita di una bella tirata a lucido per essere riportata al suo originario splendore. La carrozzeria, come si può notare dalle immagini, risulta essere un po' incrostata, forse anche con della ruggine, anche gli interni e il motore hanno bisogno di una profonda revisione.

In ogni caso potrebbe trattarsi di una delle ultime Ferrari 250 GT Cabriolet serie II Pininfarina nel mondo, di conseguenza rappresenta un'occasione più unica che rara per i collezionisti. Stando a quanto spiega Classic.com, in totale sono state prodotte solamente 212 Ferrari di questo tipo, presentata per la prima volta al Motor Show di Parigi del 1959. Dopo alcune ricerche si è scoperto che l'auto è stata immatricolata a Milano per poi fare tappa a New York, acquistata dal secondo proprietario.

“È stata immatricolata per la prima volta a Milano – si legge sul sito Web di Gullwing Motor Cars - dal suo primo proprietario Raffaele Redaelli, nato a Milano il 24 ottobre 1895, residente in Via Umberto a Verano Brianza (Provincia di Monza e Brianza, regione Lombardia). Ha posseduto l'auto fino al 1970 quando è stata venduta al secondo proprietario Peter Kober. Nel 1971 la Ferrari fu esportata dall'Europa a New York, USA”. L'auto messa all'asta viene offerta con il kit attrezzi parziale, quattro nuovi cerchi Borrani e un paraurti cormato in più.

"La 250 GT cabriolet - conclude il sito web - è considerata da molti la quintessenza della Ferrari per gentiluomini, tanto maestosa quanto pratica e divertente da guidare". A proposito della coupé di Maranello, recentemente è stata realizzata una versione moderna della Ferrari 250 GT da Forge Design.