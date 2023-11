Ferrari, 250 assunzioni entro il 2024 e un nuovo piano di wellfare per i dipendenti

Ferrari ha annunciato dei piani significativi per il suo personale e l'azienda. Entro il primo semestre del 2024 prevede di effettuare 250 nuove assunzioni, di cui la metà sono pianificate per gennaio. Inoltre, verrà avviato un piano di azionariato diffuso per coinvolgere oltre 5000 dipendenti del gruppo.

Questo piano consentirà a ciascun dipendente di diventare socio di Ferrari, ricevendo azioni gratuite con un valore di circa 2.065 euro, con l'opzione di riceverne ulteriori. La società coprirà le spese di gestione del piano.

Ferrari ha anche rinnovato l'accordo per il premio di competitività per il quadriennio 2024-2027. Il premio potrebbe superare i 17.000 euro, e i dipendenti avranno l'opportunità di convertire parte del suo valore in azioni della società con tutti i vantaggi fiscali del caso (nel 2022 le vendite record di Ferrari hanno permesso ai dipendenti di maturare fino a 13.000 euro di bonus). Per promuovere la sostenibilità, è stato introdotto anche un nuovo indicatore legato al consumo di energia nel calcolo del premio.

Insomma, i tempi del coronavirus, dove Ferrari era in grosse difficoltà, sembrano essere un lontanissimo ricordo. Infatti l'azienda ha anche potenziato il programma di welfare, offrendo ai dipendenti la possibilità di usufruire di un check-up annuale gratuito ed estendendo il Progetto Formula Benessere Junior.

Ferrari supporterà anche la genitorialità attraverso incentivi per il lavoro agile e permessi retribuiti per coloro che hanno figli fino a 10 anni. Tutte queste iniziative mirano a promuovere una cultura di responsabilità collettiva e ad accrescere il coinvolgimento dei dipendenti nella vita aziendale.