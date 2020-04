Questa Ferrari del 1962 è la miglior volante della polizia di tutti i tempi

A partire da questo momento avrete la possibilità di appropriarvi di quella che potrebbe essere la migliore volante della polizia di sempre. Si tratta della rarissima Ferrari 250 GTE 2+2 appena messa in vendita, la quale può entrare a far parte della collezione di un facoltoso e fortunato automobilista.

Negli anni '60 in tutta Italia gli inseguimenti in macchina delle forze dell'ordine erano molto più comuni di adesso, e spesso gli agenti non riuscivano a raggiungere i criminali. Così si pensò di usare la mitica Ferrari rappresentata nella galleria in calce, anche perché è possibile che i lussuosi interni possano aver avuto un effetto calmante sugli individui presi in custodia.

L'esemplare di Ferrari 250 GTE 2+2 Polizia possiede il numero di telaio 3999, e sotto al cofano è visibile il poderoso V12 aspirato da 3,0 litri con cambio manuale a quattro rapporti. Il propulsore produce circa 240 cavalli di potenza e permette alla vettura di raggiungere i 250 km/h, numeri che per l'epoca erano tutt'altro che modesti.

Questo specifico modello è stato assemblato nel novembre del 1962, dopo esser stato trattato esternamente da Pininfarina. Ferrari ne produsse poi una copia identica non molto dopo, ma finì totalmente distrutta dopo qualche settimana di servizio. Questa numero di telaio 3999 si è messa al servizio dell'Italia per circa sei anni, ed è diventata quasi leggendaria. Avvistarla infatti suscitava un'enorme eccitazione tra i cittadini, ma non è stata impiegata soltanto per pattuglie e inseguimenti. Numerose volte la GTE, in casi di emergenza, ha percorso i 200 chilometri che separano Roma da Napoli per consegnare sangue agli ospedali di quest'ultima città, e il viaggio richiedeva appena 50 minuti.

Adesso Girardo & Co. la vende senza però comunicare il prezzo, ma possiamo esser sicuri ci troveremo davanti a somme davvero esclusive. Un'altra Ferrari 250 GTE 2+2 è stata ritrovata non molto tempo fa dopo decenni di abbandono, e sarà messa in vendita per un prezzo in oscillazione intorno ai 243.000 euro, quindi non dovremmo aspettarci cifre troppo differenti.

Chiudendo passando alla modernità, vi annunciamo la disponibilità (finalmente) del configuratore online della nuovissima Ferrari Roma, divertitevi.