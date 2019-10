La Ferrari da 1,6 milioni di euro che si è regalato Ibrahimovic

Una Ferrari da Re per uno dei più grandi calciatori a livello internazionale: Zatlan Ibrahimovic, la leggenda passata recentemente ai Los Angeles Star, ha compiuto 38 anni, e per l'occasione si è regalato Ferrari Monza SP2 Limited Edition da ben 1,6 milioni di euro. Parliamo di una edizione limitatissima, e davvero sontuosa.

Zatlan Ibrahimovic ha annunciato di essersi fatto questo regalo incredibile sul suo profilo Instagram. La Ferrari Monza SP2 è stata prodotta in appena 499 esemplari, e veniva presentata solamente un anno fa al Salone di Parigi.

Questa incredibile Ferrari speciali monta un motore 6.5 V12 da 810CV e 719 Nm, quanto basta per sfrecciare oltre i 300 Km/h e fare da zero a 100 in appena 2.9 secondi. Il corpo del veicolo è praticamente interamente in fibra di carbonio.

Per stessa ammissione di Ferrari, la Monza SP2 è un esplicito omaggio alle barchette del cavallino degli anni 50.

Quella di Ibra ha una bellissima verniciatura metalizzata riflettente, mentre i due sedili sono rivestiti in pelle rosso racing. Una gioia per gli occhi.

Oltre alla Monza SP2, sempre entro i 499 esemplari che verranno prodotti, Ferrari ha realizzato anche la Monza SP1, con un solo sedile e un'esperienza ancora più vicina alle monoposto degli anni '50, ne trovate un'immagine in apertura.