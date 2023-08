Per Ferragosto misure straordinarie: confermata la chiusura di ben 811 canteri in totale

In vista del grande esodo del Ferragosto, l'Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) sta lavorando per garantire una circolazione fluida. Saranno sospesi 811 cantieri fino al primo weekend di settembre, e il personale è impegnato nel monitoraggio costante in caso di problemi lungo le strade e autostrade.

Ecco un aggiornamento, rispetto alle precedenti notizie riguardo la sospensione di cantieri per tutta l'estate, sulla situazione del traffico a livello nazionale. Per quanto riguarda la viabilità in Italia, è previsto il bollino rosso. Le tratte più interessate saranno quelle dirette alle località di villeggiatura, soprattutto lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine verso Francia, Slovenia e Croazia, oltre alle uscite dai centri urbani. Il traffico dovrebbe essere consistente anche nel rientro verso le città nel pomeriggio di domenica.

Tra le tratte coinvolte ci sono l'A2 "Autostrada del Mediterraneo" in Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio; l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) tra Umbria, Toscana ed Emilia Romagna; le direttrici SS1 Aurelia, SS16 Adriatica e SS309 Romea in diverse regioni. Prima di mettervi in viaggio vi diamo qualche consiglio su come comportarsi quando un'automobilista che ci segue ci sta troppo vicini.

L'Osservatorio del Traffico Anas ha segnalato che nel mese di luglio il traffico è aumentato del 2% rispetto all'anno precedente, con picchi del +4% al Sud e del +5% in Sicilia. Rispetto a giugno, si è registrato un aumento del 6%, con un notevole incremento dell'11% al Sud.

Durante il primo fine settimana di agosto, in particolare sabato 5 e domenica 6, la tratta dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo" è stata quella più interessata dal flusso veicolare al Sud, con oltre 220.000 veicoli tra Pontecagnano e Battipaglia, oltre 160.000 tra Battipaglia ed Eboli, e così via lungo l'itinerario. Inoltre, numerose altre tratte, sia autostradali che statali, hanno registrato un aumento significativo di traffico, con picchi di passaggi in diverse località del paese.