Fernando Alonso, voci clamorose: addio ad Aston Martin, l'anno prossimo in Red Bull

Sono voci decisamente clamorose quelle circolanti nelle ultime ore e riguardanti il futuro di Fernando Alonso: il pilota di Aston Martin potrebbe lasciare la propria scuderia per sbarcare in Red Bull.

Del futuro decisamente incerto di Nando ne ha parlato Daniel Bialy su F1Talks.pl, considerata una fonte molto autorevole all'interno del paddock. Secondo il giornalista, come riportato dalla pagina Facebook HammerTime, le voci sarebbero emerse nel recente weekend messicano di Formula 1, e pare che Alonso stia pensando di accasarsi al termine della stagione, che come da date del campionato 2023 si chiuderà il 26 novembre ad Abu Dhabi, in un altro team.

Per Bialy si tratta comunque di semplici rumors e alla base dell'eventuale cambiamento vi sarebbe la crisi tecnica che ha avuto l'Aston Martin da inizio stagione, (che invece che migliorare è sempre peggiorata), oltre ad un cambio di proprietà che pare sia decisamente dietro l'angolo.

Ma non finisce qui perchè alla voce del giornalista di F1Talks.pl, si è aggiunta quella di Albert Fabrega, altro volto noto in Formula 1, che ha comunicato di aver appreso delle indiscrezioni decisamente incredibili, addirittura "di non voler credere".

A tutto ciò si aggiunge quanto riportato da RV Press Racing, agenzia di stampa spagnola (quindi molto “vicina” ad Alonso), che sta seguendo la Formula 1 dal 1977 e che secondo cui uno sbarco del due volte campione del mondo in Red Bull è davvero probabile.

A riguardo i campioni del mondo in carica starebbero studiando uno scambio di piloti con Perez, uscito alla prima curva in Messico, che andrebbe in Aston Martin, e con Fernando Alonso che compirebbe il percorso inverso.

L'ipotesi pare che tra l'altro piaccia anche al messicano, che evidentemente ha capito che per lui in Red Bull non vi è più spazio dopo un'annata sicuramente non troppo convincente. Se così fosse lo spagnolo potrebbe tornare realmente a competere per il titolo a partire dal 2024, così come anticipato negli scorsi mesi dal coordinatore per 18 anni alla McLaren, Jo Ramirez, secondo cui Alonso potrebbe tornare a vincere il mondiale in 2-3 anni: staremo a vedere se si tratta solo di rumors o se effettivamente vi è qualcosa di vero.