Fernando Alonso, ustioni al braccio dopo il Gp del Qatar: percepiti 80° nell'abitacolo

Continuano ad emergere i retroscena del terrificante Gp del Qatar, gara che ha letteralmente distrutto i piloti di Formula 1. Fra vomito, colpi di calore e ritiri, la corsa in terra araba è stato un vero e proprio inferno e fra coloro che ne hanno fatto le spese anche il due volte campione del mondo, Fernando Alonso.

Il pilota spagnolo di Aston Martin ha riportato delle ustioni al braccio e al gluteo destro. Bruciature leggere sia chiaro, ma comunque l'ennesima conferma di quanto il Gp del Qatar sia stato invivibile per i suoi protagonisti.

La temperatura nell'aria, nonostante il sole fosse già calato, era di 31 gradi con 80 per cento di umidità, ma nell'abitacolo, a causa della vicinanza all'asfalto e del caldo derivante dal chiuso, i gradi percepiti erano quasi 80.

Nel corso del 15esimo giro Alonso si è lamentato per la temperatura rovente nel cockpit, chiedendo dell'acqua durante il pit stop, ma il team non l'ha potuto aiutare, come da regolamento. “Il sedile è in fiamme, amico, possiamo fare qualcosa al pit-stop: versarmi dell’acqua addosso o qualcosa del genere?”, le parole dello spagnolo durante il team radio, con la replica: “Penseremo se possiamo fare qualcosa, ma sarà difficile”.

"Non mi hanno potuto aiutare – ha poi spiegato Alonso a Sky nel post gara - dal giro 15 ho cominciato a lamentarmi via radio del calore e questo mi ha portato una leggera ustione al fianco destro. Le condizioni sono state molto estreme e questo non mi ha aiutato".

A DAZN Spagna ha invece raccontato: “Ho finito la gara sudato, molto sudato. Ho riposato un po’ prima di venire qui, ma ovviamente è dura fisicamente e poi quando si trattava di guidare abbiamo avuto qualche problema al posteriore, era molto instabile, il grip era diverso“.

I piloti hanno vissuto 57 giri massacranti, con alcuni che hanno alzato le braccia al cielo per prendere un po' di “fresco”, mentre altri hanno alzato la visiera sui rettilinei per far entrare un po' di aria.

Alcuni piloti hanno addirittura perso cinque chili alla fine della gara e Fernando Aloso si è presentato in conferenza stampa con un giubbotto freddo. Fra coloro che ne hanno più risentito spicca comunque il povero Logan Sargeant, che ha ricevuto una pagella di Turrini di Sky che ha fatto discutere il web.