'Fernando Alonso sostituirà Hamilton alla Mercedes'. La previsione certa di Oscar Piastri

Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari, che diventerà effettivo a partire dalla stagione 2025, ha dato vita a un vero e proprio terremoto in tutta la federazione. Inizia così il toto-nomi per chi andrà a occupare il posto rimasto vacante nella Mercedes. E Oscar Piastri sembra non avere dubbi al riguardo...

In gergo calcistico si parlerebbe di "valzer delle panchine", ma noi in questo caso preferiamo la formula racing "valzer delle monoposto". Le scuderie più importanti del circus sono pronte a scambiarsi e sottrarsi le figurine più importanti, cioè i loro piloti. Dunque, l'inglese sette volte campione del mondo è promesso sposo al Cavallino di Maranello, dopo la rottura definitiva, con prossimo divorzio, con la scuderia tedesca. Ma adesso bisogna chiedersi soprattutto che fine farà Carlos Sainz Jr., il pilota "sacrificato" della Ferrari, e chi sostituirà Hamilton alla Mercedes?

Poche settimane fa aveva fatto discutere un post Instagram pubblicato da Flavio Briatore (Hamilton in Ferrari, Briatore fa il pompiere: 'Neanche Batman vincerebbe senza macchina'), di una colazione insieme a Toto Wolff, team principal di Mercedes. E molti hanno cominciato a collegare i punti di questa storia tanto misteriosa. Probabile anche che si tratti di un semplice incontro tra due amici, ma quella foto potrebbe nascondere molto di più, e a rivelarlo (forse) è stato il pilota australiano classe 2001 Oscar Piastri.

Sono giorni, infatti, che viene fatto il nome di Fernando Alonso come prossimo pilota della Mercedes; e Briatore risulta essere il manager dello spagnolo (F1, Fernando Alonso: '19 piloti sanno già che quest'anno non vinceranno il mondiale'). E Piastri durante i test in Bahrein, secondo quanto rivelato da una fonte spagnola, ne avrebbe dato conferma. In fin dei conti si tratta di un'ipotesi piuttosto fondata. Sulla griglia di partenza figurano solamente tre campioni iridati: Max Verstappen, che ha un contratto con la Red Bull fino al 2028 (Red Bull RB20 monstre ai test F1 di Sakhir, i tifosi: 'Ma cosa corrono a fare gli altri?'), Hamilton che passerà alla Ferrari, e proprio Alonso, il cui contratto scadrà al termine del 2024. E poi cosa succederà?