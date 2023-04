Fernando Alonso si separa da Andrea Schlager: l'annuncio via social

Fernando Alonso ha iniziato il mondiale di Formula 1 2023 nel migliore dei modi, ma non si può dire lo stesso della sua vita sentimentale. L'amatissimo pilota spagnolo ha infatti annunciato ieri la separazione dalla sua fidanzata Andrea Schlager.

Dopo il 100esimo podio in Arabia Saudita nonostante il caos, Fernando Alonso è giunto terzo in Australia, confermando un inizio di stagione a dir poco fantastico. Come detto sopra però, la sua vita privata è un po' scricchiolata e ieri è giunto l'annuncio a sorpresa via social da parte dell'ex pilota Ferrari, in cui si comunicava la separazione.

Dopo il Gp d'Australia, altra gara conclusasi nel caos, il 41enne asturiano e la giornalista austriaca hanno annunciato la loro decisione di prendere strade differenti: "Volevamo dirvi che la nostra relazione di coppia è finita – scrive la prima guida di Aston Martin su Instagram - abbiamo avuto la fortuna di condividere un momento fantastico insieme, e continuerà ad esserlo, ma in modo diverso. Come avrete sicuramente visto, abbiamo continuato a lavorare insieme su vari progetti durante questo periodo e continueremo a farlo con profondo amore e rispetto reciproco".

Fernando Alonso oltre ad aver collezionato numerosi trofei nel corso della sua carriera, ha anche una fama da "sciupafemmine". Lo spagnolo è infatti stato spostato con l'ex moglie Raquel del Rosario, per poi essersi fidanzato con Xenia Tchoumitcheva, Dasha Kapustina, Lara Álvarez, la modella italiana Linda Morselli, e per ultima appunto Andrea Schlager.

L'ultima sembrava poter essere quella giusta tenendo conto che Andrea Schlager, classe 1982, si occupa di Formula 1 e MotoGP presso ServusTV, canale televisivo privato che trasmette appunto il mondiale. Una storia che soltanto fino a pochi mesi fa sembrava davvero importante, al punto che chi gli stava vicino parlava di serie intenzioni, ma evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto e i due hanno così deciso di separarsi.