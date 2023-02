Fernando Alonso sbarca su TikTok ed è subito ovazione: 'Vi mostrerò una F1 diversa'

C'è un nuovo pilota di Formula 1 su TikTok e precisamente Fernando Alonso. L'amatissimo asturiano della scuderia Aston Martin, con un noto passato fra le fila della Ferrari, ha deciso di approdare nel social più utilizzato al mondo da un paio d'anni a questa parte.

Lo sbarco è arrivato precisamente nella giornata di venerdì scorso, 10 febbraio 2023, e appena si è diffusa la notizia sono stati moltissimi coloro che hanno iniziato a seguire il pilota, che vanta già centinaia di migliaia di seguaci. Il suo account, ovviamente verificato, ha pubblicato anche il primo video in cui si vede lo stesso Fernando Alonso che conferma l'iscrizione e la volontà di utilizzare questo nuovo modo di comunicare più moderno con milioni di persone in tutto il mondo.

"Unirmi a TikTok – ha spiegato il pilota di Formula 1, due volte campione del mondo con Renault nel 2005 e nel 2006 - mi permette di entrare in contatto con i miei fan in un modo nuovo e condividere con loro la mia passione e la mia vita quotidiana sui circuiti". Quindi Fernando Alonso ha aggiunto e concluso: "Sono molto felice di raggiungere l'intera community di TikTok F1 e di poter mostrare loro tutto ciò che accade intorno a ogni Gran Premio in modo diverso".

La sensazione è che il buon asturiano mostrerà il dietro le quinte dei Gp di Formula 1 che a partire dal prossimo 5 marzo prenderanno ufficialmente il via. TikTok è frequentato da moltissimi appassionati di motori e basti pensare che l'account ufficiale della Formula 1 vanta ben 5,5 milioni di follower con 110 milioni di like ai vari video.

Fernando Alonso, che di recente ha svelato la sua nuova Aston Martin DBX, si appresta così a vivere in un modo tutto nuovo la sua ventesima stagione di Formula 1 divenendo il recordman assoluto e superando Michael Schumacher, Kimi Raikkonen e Rubens Barrichello. Lo spagnolo è anche quello che vanta il maggior numero di giri a conferma della sua longevità nel circus, ma la sua voglia di vincere è ancora quella di un ragazzino. Curiosità, il pilota asturiano può vantare il proprio nome su una sportiva, leggasi l'Alpine A110 R-Fernando Alonso, bolide costruito in edizione limitata.