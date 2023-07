Fernando Alonso è riuscito a vendere la sua Ferrari Enzo: la cifra è pazzesca

Fernando Alonso aveva messo all'asta la sua Ferrari Enzo poco meno di un mese fa. Una vettura fantastica, resa ancora più prestigiosa per via del fatto che la stessa appartenesse ad un personaggio famoso come appunto il pilota di Formula 1.

Nonostante queste premesse molto allettanti per qualsiasi collezionista, alla fine l'asta per la Ferrari Enzo di Fernando Alonso era stata un flop, visto che nessuno aveva deciso di mettere sul piatto la cifra richiesta dallo spagnolo, minimo 4 milioni di euro.

Nessun problema comunque visto che il pilota di Aston Martin non si è dato per vinto ed ha rimesso nuovamente all'asta presso Monaco Car Auctions, la sua Rossa, ottenendo in questo caso la cifra desiderata.

Alla fine si è intascato 5,4 milioni di euro, una somma pazzesca derivante dal fatto che la Enzo in vendita fosse la Telaio numero 1, nonché per via del bassissimo chilometraggio, solo 4.800 km, e infine, per il fatto di appartenere ad un due volte campione del mondo di Formula 1.

“Questa vettura significa molto per me. Mi sono divertito molto con questa macchina, è un’opera d’arte magica. Prendetevi cura della macchina e godetevela” è il messaggio di addio di Alonso salutando per sempre la sua Ferrari Enzo.

Si tratta di una vettura fantastica, al di là dell'appartenenza, costruita solamente in 400 unità in omaggio ai 55 anni della nascita di Ferrari. Sotto il cofano un motore V12 in grado di raggiungere i 7.800 giri al minuto e una coppia di 657 Nm, con un rapporto di compressione 11,2:1.

Di fatto era un'auto da pista omologata per la strada anche per via del suo telaio e della sua carrozzeria in fibra di carbonio, cambio a sei marche sequenziali con leva al volante, freni in ceramica-carbonio, e altre tecnologie derivanti dalle corse.