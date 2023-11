Fernando Alonso in Red Bull? Marko ha la sua tesi: 'Voci messe in giro da Nando'

Helmut Marko, consulente della Red Bull, ha risposto alle voci che suggerivano delle tensioni tra Perez e la Redbull con Alonso suo possibile sostituto. Marko ha dichiarato che queste voci proverrebbero dallo dallo stesso Alonso e che non hanno alcuna fondatezza.

Attualmente Sergio Perez ha un contratto in vigore fino alla fine della stagione 2024. Ci stati tuttavia dei dubbi sul suo futuro con la squadra a causa delle prestazioni deludenti in questa stagione. Tuttavia, Alonso ha attraversato anch'egli un periodo difficile con l'Aston Martin ed egli stesso si è visto infastidito di fronte a queste speculazioni in una dichiarazione prima del Gran Premio di San Paolo minacciando "conseguenze" nei confronti di coloro che avrebbero diffuso tali notizie.

Tuttavia Marko ha insinuato che Alonso stesso sarebbe coinvolto nella diffusione delle voci, soprattutto considerando il calo di prestazioni dell'Aston Martin. Egli ha dichiarato: "Posso immaginare che sia stato proprio Alonso a diffondere le voci, poiché i risultati dell'Aston Martin sono stati molto deludenti ultimamente. Non sarebbe la prima volta che utilizza i media spagnoli per alimentare speculazioni. Noi, comunque, abbiamo solo obiettivi sportivi in mente e vogliamo vincere tutte le gare rimanenti e ottenere il secondo posto nel campionato con Checo (Sergio Perez)".

Per la prossima stagione Redbull potrebbe già avere la vittoria in mano, sembra che la nuova vettura sulla quale correrà il già campione Max Verstappen sarà ancora più competitiva di quella di quest'anno.