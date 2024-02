Fernando Alonso punge Hamilton: 'Sogna la Ferrari da sempre? 2 mesi fa non lo diceva'

Fernando Alonso ci ha tenuto a punzecchiare Lewis Hamilton sul suo approdo in Ferrari a partire dal 2025, dichiarandolo che il pilota inglese è sempre stato (di nascosto) un fan della scuderia del cavallino.

Durante la presentazione ufficiale della nuova Aston Martin AMR24, Fernando Alonso ha commentato pubblicamente per la prima volta il passaggio di Lewis Hamilton al cavallino. Il due volte campione del mondo, ex pilota Ferrari e ex compagno di squadra di Hamilton ai tempi della McLaren, ha espresso la sua opinione su questo accordo durante una domanda sulla scuderia di Maranello: "Sì, insomma, non ho dedicato molto tempo a rifletterci. Quel giorno mi stavo allenando quindi sono arrivato in ritardo rispetto alla notizia. Non so, è stato un po' sorprendente. Non tanto per il cambiamento in sé, ma perché lui sembrava molto legato alla Mercedes e molto leale nei loro confronti. È stato un po' inaspettato, ma non conosco le ragioni dietro questa decisione. Non so nulla della situazione. È più una domanda per lui. Comunque, non ci ho dato molta importanza".

Ricordiamo che il rapporto fra Fernando Alonso e Lewis Hamilton non è mai stato di natura idilliaca, e anzi, i due sono sempre stati rivali. Il pilota spagnolo Alonso ha infatti punzecchiato Hamilton affermando: "Mi sembra che fino a due mesi fa non fosse proprio il sogno di Lewis guidare una Ferrari, aveva aspirazioni diverse. Spero che goda di questa esperienza. È una squadra speciale, ma là devi vincere. Forse porterà ciò che manca per conquistare il Mondiale: la macchina è competitiva da diversi anni. Alla fine dello scorso anno, anche con una Red Bull molto forte, la Ferrari riusciva ad essere al passo con loro e talvolta addirittura più veloce nelle qualifiche. Quindi penso che la macchina dovrebbe essere abbastanza competitiva".

Come effetto a catena, adesso, qualcuno ha accostato Alonso proprio alla Mercedes a partire dal 2025 in sostituzione proprio di Hamilton. Il pilota spagnolo ha affermato: "Non ho avuto contatti con la Mercedes. Sono consapevole della mia situazione, che è unica. Ci sono solo tre campioni del mondo ancora molto competitivi in pista. Non è sempre stato così in passato. Probabilmente sono l'unico disponibile per il 2025, quindi mi trovo in una buona posizione. Al tempo stesso, quando prenderò una decisione sul mio futuro, la mia priorità sarà sempre Aston Martin".