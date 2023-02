Alonso su Michael Schumacher: 'Una cosa di lui mi ha sempre impressionato'

Fernando Alonso ha rilasciato un'intervista nelle scorse ore in cui ha parlato di Michael Schumacher, il 7 volte campione del mondo e considerato da molti addetti ai lavori il più grande pilota di sempre. L'asturiano descrive il Kaiser come un “maestro”.

Quando Fernando Alonso ha esordito in Formula 1, nel 2001, Schumacher e la Ferrari erano il binomio da battere, in grado di vincere cinque titoli consecutivi dal 2000 al 2004, prima di lasciare spazio proprio allo stesso spagnolo.

Nel 2006 i due hanno dato vita ad uno spettacolare duello senza esclusione di colpi (ma comunque senza collisioni), al termine del quale ne è uscito vincitore Alonso e riflettendo proprio su quell'annata e su quelle battaglie, lo spagnolo dell'Aston Martin ha ricordato: “Michael non ha mai avuto delle brutte giornate, Michael non ha mai regalato performance al di sotto delle attese e questo è ciò che mi ha colpito di più quando sono arrivato in Formula 1, soprattutto quando ho lottato con lui per il campionato”.

Poi Fernando Alonso, che si è regalato di recente un'Aston Martin DBX, ha aggiunto: "In precedenza, in tutta la mia carriera e in diverse categorie, i miei rivali hanno avuto delle brutte giornate e quelli erano i giorni in cui dovevi capitalizzare e ottenere più punti di loro ma con Michael, questo non è mai successo. Lui e la Ferrari sono stati imbattibili per la maggior parte del tempo, ma anche quando non avevano la macchina, le gomme o qualsiasi altra cosa che funzionasse nel modo giusto, Michael arrivava comunque arrivato secondo o terzo. Anche dopo una brutta sessione di prove libere o una brutta qualifica, domenica avresti comunque Michael Schumacher sul podio”.

Il pilota della scuderia Aston Martin ha concluso quello che appare come un grande attestato di stima dicendo: "Aveva questa tenacia, questa disponibilità a sfruttare ogni opportunità per ridurre al minimo i danni nei giorni brutti e massimizzare i giorni buoni. La sua determinazione era eccezionale”. Ricordiamo che il 7 volte campione del mondo ha recentemente compiuto 54 anni e la Ferrari ha omaggiato Michael Schumacher con uno splendido tweet.