Fernando Alonso dopo la Ferrari Enzo mette all'asta un altro suo gioiello

La Ferrari Enzo messa all'asta da Fernando Alonso qualche tempo fa, attirò l'attenzione di molti e suscitò meraviglia e interesse tra gli appassionati. Questa volta tocca ad un esemplare unico di McLaren Elva, che sarà consegnata personalmente dal pilota al fortunato che se la aggiudicherà.

Questo esemplare è il numero 114 dei 149 prodotti in totale, tutti venduti a un prezzo di circa 1,7 milioni di euro ciascuno (abbiamo parlato anche di questo modello di McLaren Elva in colorazione rossa qualche tempo fa). Come si può vedere dalle immagini, ha una carrozzeria grigia opaca con dettagli arancioni papaya sia all'esterno che all'interno, con inclusa la firma di Alonso sui sedili.

La McLaren Elva è considerata una delle auto sportive più radicali mai realizzate dalla casa automobilistica. Fa parte della speciale serie McLaren Ultimate e monta un motore V8 biturbo da quattro litri che eroga una potenza di 815 CV, consentendo all'auto di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi.

Originariamente, al posto del parabrezza tradizionale, la McLaren Elva era dotata di un sistema chiamato "Active Air Management System" (AAMS) che reindirizzava l'aria in modo da creare una sorta di cupola per proteggere gli occupanti, il tutto implicava l'obbligo di indossare il casco durante la guida.

La McLaren Elva di Fernando Alonso sarà messa all'asta da Bonhams il sabato 25 novembre ad Abu Dhabi, in concomitanza con l'ultimo Gran Premio della stagione. Nonostante il prezzo esatto al quale verrà messa all'asta la Elva di Alonso non sia stato specificato, si prevede un cifra compresa tra i 2,3 e i 2,8 milioni di euro.