Fernando Alonso, fenomeno anche dei go-kart: scende in pista e fa il record assoluto

Fernando Alonso è uno dei più amati del circus della Formula 1, e lo si capisce chiaramente anche da quanto fatto dallo stesso spagnolo negli scorsi giorni: il pilota Aston Martin ha rimesso casco e tuta e si è accomodato in un go-kart.

Chi conosce Fernando Alonso sa benissimo quanto sia grande la sua passione per i piccoli e agili mezzi a quattro ruote, e in questi giorni nelle Asturie, sua terra natale, ha deciso appunto di dilettarsi alla guida sul proprio circuito, stabilendo anche il record della pista.

Approfittando delle vacanze natalizie, in attesa che cominci la stagione di Formula 1 2024, il pilota Aston Martin ha corso diversi giri fermando il cronometro a 56,09, tempo record assoluto, migliore di quello registrato nel 2017 in occasione della tappa del campionato europeo svoltasi proprio in Asturia.

Il due volte campione del mondo di Formula 1 si è messo di preciso alla guida di un kart della DPK Racing, e dopo alcuni giri di “preparazione” ha registrato il tempone, dimostrando ancora una volta chi è il migliore.

Sul casco l'adesivo "CIK FIA World Champions 2022 & 2023" accanto ai loghi DPK Racing e FA Alonso Kart, mostrati con orgoglio. Il tutto è stato poi immortalato sulla sua pagina Instagram ufficiale, in cui si legge: "Giornata di test al Circuito Museo Fernando Alonso e record del circuito. Dal 2017 sembrava impossibile avvicinarsi ai tempi del campionato Europeo svoltosi qui, finalmente oggi è stato possibile migliorarlo. Grazie DPK Racing, FA Alonso Kart".

Fernando Alonso sostiene da sempre gli sport motoristici di base non soltanto attraverso la DPK Racing, ma anche tramite la sua agenzia di rappresentanza, l'A14 Management, che sforna vari talenti per le quattro ruote.

Fernando Alonso, che di recente ha messo all'asta la sua McLaren, viene da una stagione di Formula 1 senza dubbio esaltante, con un'Aston Martin più competitiva rispetto agli ultimi anni, soprattutto nella prima parte della stagione.

Alla luce del finale non proprio idilliaco si erano diffuse voci clamorose circa il possibile sbarco di Fernando Alonso in Red Bull, poi smentite.