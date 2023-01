Fernando Alonso ha un nuovo bolide in garage: un'Aston Martin DBX

Fernando Alonso ha voluto mostrare al mondo intero l'ultimo bolide comparso nel suo garage. Stiamo parlando precisamente di una splendida Aston Martin DBX, SUV dello storico marchio britannico.

Il pilota spagnolo due volte campione del mondo di Formula 1, nel 2005 e nel 2006 con Renault, è pronto a iniziare il mondiale 2023 nel migliore dei modi e, al contempo, ha deciso di divertirsi anche sulle strade di tutti i giorni. Attraverso la propria pagina Twitter ha così postato il suo nuovo gioiello, una splendida Aston Martin DBX che fa bella mostra sotto il Museo y Circuito Fernando Alonso di Oviedo in Asturia, zona di cui lo stesso è originario. “Le aspettative sono state superate. Auto da sogno”, le parole a corredo dello scatto del nuovo gioiello.

Si tratta di uno sport utility vehicle elettrico da mille e una notte, tenendo conto che è dotato di un motore con una potenza compresa fra i 550 e i 707 cavalli (non sappiamo quale sia il modello in dotazione di Fernando ma scommetteremmo sulla versione più performante) e un'autonomia di 600 chilometri. Un bolide da urlo che ovviamente non è accessibile ai più, tenendo conto che il suo prezzo a listino è di 261.529 euro, non proprio bruscolini. Alonso ha mostrato la sua nuova Aston Martin, che di recente ha presentato anche il bolide DBS 770, attraverso alcune stories su Instagram in cui si vede appunto lo stesso pilota iberico divertirsi con il nuovo gioiello.

In attesa dell'inizio del mondiale Formula 1 2023, il cui calendario prevede 24 gare, Aston Martin pensa già a un futuro ruolo dirigenziale per l'ex campione del mondo: “Abbiamo già avuto delle ottime conversazioni con lui – ha dichiarato Mike Krack, team principal dell’Aston Martin, al sito PlanetF1.com – questa partnership, secondo me, può andare oltre la guida. Fernando si unisce a noi come parte integrante della squadra e dobbiamo vedere come si svilupperà la situazione. Ma credo che possa avere un ruolo importante nel futuro della squadra“.

Così invece lo stesso Fernando Alonso, intervistato da Auto und motor sport: "Continuerò a guidare finché avrò la sensazione di poter dare ancora il 100%, quindi probabilmente resterò in F1 per altri due o tre anni. Alla mia età devo fare molte cose in modo diverso. La formazione, i viaggi, gli eventi... La Formula 1 sta diventando sempre più esigente. Bisogna organizzarsi bene per non bruciarsi. Non voglio chiudere nessuna porta ma al momento fare il Team Manager non è in cima alla mia lista dei desideri. Il nostro lavoro comporta continui spostamenti e posso gestirli perché è un lavoro che amo fare. Se dovessi viaggiare così tanto per fare qualcosa che non mi piace, esaurirei le batterie molto rapidamente".